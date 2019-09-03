İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bu yılın 5 bininci nikahı kıyıldı

Türkiye’de en fazla nikah kıyan belediye olma unvanını elinde bulunduran Şahinbey Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü, 2019 yılının 5 bininci nikahını kıydı.

Türkiye'de en fazla nikah kıyan belediye olma unvanını elinde bulunduran Şahinbey Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü, 2019 yılının 5 bininci nikahını kıydı.


Türkiye'de en çok nikah kıyan belediye unvanına sahip olan Şahinbey Belediyesi'nde Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Evlendirme Memurluğunda nikah kıydırmak için bekleyen çiftlere sürpriz yapıp nikahlarını kıydı. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, bu yılın 5 bininci nikahını kıyarak çiftlere mutluluklar diledi.



“Evlendirmeye devam ediyoruz”


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2019 yılının 5 bininci nikahını kıydıklarını belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak Türkiye'de en fazla nikah kıyan belediyeyiz. Bu yılda inşallah bu rekorumuzu yenilemek istiyoruz. Bu yılın 5 bininci nikahını kıydık. İnşallah yıl sonuna kadarda Türkiye'de en fazla nikah kıyan belediye olarak, evlendirme işlemlerimize devam etmek istiyoruz. Ayrıca patenti bizde olan Evlilik Okulu Projemizde evlenecek olan çiftlerimize ve evli olan çiftlerimize eğitimler veriyoruz. Şuana kadar 25.000'in üzerinde çiftimize eğitim verdik. Bu eğitiminde evliliğe çok ciddi katkıları olduğunu düşünüyorum. Eğitim sonrasında yeni evlenecek olan çiftlerimize otomatik çamaşır makinası, evli çiftlerimize de çay veya kahve makinası hediye ediyoruz. Bu vesile ile yeni evlenen çiftlerimize bir kez daha ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.