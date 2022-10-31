Bulgurun hikayesi eğitimine öğrencilerden yoğun ilgi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen Anadolu'dan Dünyaya Armağan Bulgurun Hikayesi eğitimi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğr. Gör. Asuman Kerkez tarafından verildi.

DURU Bulgur sponsorluğunda gerçekleştirilen eğitime, Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri ile diğer bölümlerden öğrencilerin yanı sıra akademik ve idari personel de katıldı. Bilim Uzmanlığını bulgur üzerine yaptığı çalışmalarla alan Öğr. Gör. Asuman Kerkez, bulgurun tarihçesi, Türk mutfağındaki yeri ve önemi, çeşitleri, bulgurun mikrobiyolojisi, sağlık açısından faydaları, bulgurla yapılan inovatif ürünler gibi konulara yer verildi.

Katılımcıların bulgura ilişkin sorduğu sorularını yanıtlayan Öğr. Gör. Kerkez, öğrencilere eğitim içeriği ile ilgili sorular sorarak doğru cevaplayan öğrencilere imzalı bulgur kitabı ve bulgur hediye etti. Eğitime katılan öğrencilere katılım belgeleri takdim edildi.

Eğitim hakkında görüşlerini paylaşan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Bay, son dönemde fakültde düzenlenen en etkili ve özgün sunumlardan birisi olduğunu belirterek, “Sağlıktan teolojiye, eğitimden jeopolitiğe kadar bulgurun gastronomik açıdan nerelere etki edeceğini öğrenmiş olduk. Fakültemizin 2022-2023 yıllarındaki ana misyonlarından birisi de kültürel kod aktarımıdır. Öğr. Gör. Asuman Kerkez de çok güzel bir kültürel kod aktarımı gerçekleştirdi. Duru Bulgur başta olmak üzere emeği geçenlere, katılımcılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bulgurlu yemeklerin Türk Mutfağında nicelik açısından oldukça büyük bir yer kaplarken, nitelik açısından da büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğr. Gör. Dr. Ceyhun Uçuk ise “İkame olarak değerlendirilebilecek ürünler ile kıyaslandığında bulgurun Türk mutfağında, tarihsel süreçte en yakın rakibi olan pirinçten bile daha fazla yer kapladığını, Divanü Lugati't Türk'te çorbası, aşı yapılan bir yemek olarak yer aldığını hatırlamamızda yarar var. Bulgur her zaman kötü gün dostumuz olmuştur” diyerek, bulgurun Türk Mutfağındaki önemine vurgu yaptı.

Eğitim, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Bay'ın Öğr. Gör. Asuman Kerkez'e teşekkür belgesi takdimi ile sona ererken, eğitime katılanlara GAÜN 8. Sanat Topluluğu tarafından hazırlanan, en bilinen bulgurlu ürünlerden birisi olan çiğ köfte dağıtıldı.