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Bursa heyetinden Gaziantep çıkarması

Aralarında milletvekilleri, çok sayıda dernek başkanı ve bürokratların bulunduğu Bursa heyeti bir dizi program ve ziyaret için geldikleri Gaziantep’te Vali Davut Gül’ü makamında ziyaret ettiler.

Aralarında milletvekilleri, çok sayıda dernek başkanı ve bürokratların bulunduğu Bursa heyeti bir dizi program ve ziyaret için geldikleri Gaziantep'te Vali Davut Gül'ü makamında ziyaret ettiler.


Bir dizi program için Gaziantep'e gelen ve aralarında Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin, Refik Özen, Zafer Işık, TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Erdem, Bursa Gaziantepliler Derneği Başkanı Bilal Şenguloğlu, TÜRSAB Güney Marmara BYK Başkanı Murat Saraçoğlu, Büyükşehir Belediye Daire Başkanı Ahmet Bayhan, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Serhat Tosun ile BTSO Turizm Konseyi Başkanı Sibel Cura'nın bulunduğu Bursa heyeti Vali Davut Gül'ü ziyaret ettiler.


Ziyaret sırasında iki şehrin ortak geleceğine yönelik değerlendirmeler yapılırken, ileriye dönük atılacak adımlar ve yapılacak olan projeler konuşuldu. Ziyaret sırasında Bursa-Gaziantep direkt uçuşlarının başlamasının iki kent arasındaki mesafeyi kaldıracağına ve ekonomik ilişkileri olumlu yönde etkileyeceğine vurgu yapıldı.

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