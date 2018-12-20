Burun estetiğinde merak edilen noktalar

Dr. İbrahim Akın, burun estetiği (Rinoplasti) hakkında merak edilenleri anlattı. Genel olarak hastaların en çok merak ettiği konulardaki soruları cevaplayan Dr. Akın, rinoplasti operasyonlarının ülkemizde en sık yapılan estetik uygulamaların başında geldiğini, bu kadar sık uygulanan operasyon hakkında da gerek çevreden gerekse internet ortamında birçok bilgi kirliliği olduğunu belirtti.

Gaziantep Özel Akademi Hastanesi Dr. İbrahim Akın, burun estetiği kapsamına giren hastaların iki gruba ayrıldığını belirterek, “Birinci grup olarak sadece estetik görünümde değişiklik beklentisi olanlar ikinci grup olarakta estetik görünümde değişiklikle beraber burundan nefes alma problemi yaşayan hastalardır. 16-17 yaşından itibaren operasyon rahatlıkla gerçekleştirilmektedir. Operasyonlar çogunlukla genel anestezi altında yapılsada bazı müdahaleler lokal anestezi altında da yapılabilmektedir” diye konuştu.

Operasyonun her mevsimde gerçekleştirilebildiğini belirli bir mevsim zorunluluğu bulunmadığını anlatan Op. Dr. İbrahim Akın, “Basitçe anlatmak gerekirse operasyon açık ve kapalı teknik adı altında 2 farklı yöntemle gerçekleştirilmektedir. Her iki operasyonunda avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Yöntemin hangisi olması gerektiğine hastaya gerekli bilgilendirme yapılarak beraber karar verilmektedir. Operasyonun süresi birçok faktörle bağlı değiştiğinden bir standart süre bulunmamaktadır. Ortalama 1-3 saat arası değişebilmektedir” dedi.

Op.Dr.İbrahim Akın, burun estetiği ameliyatından sonra göz altlarında morarmanın tüm hastalar da oluşup oluşmadığı konusunda ise “Genel olarak böyle bir beklenti yoktur. Hekimin tecrübesine, hekim tarafından kullanılan yönteme ve yapılan düzeltmelere göre değişiklik göstermektedir. Uygun bakım yapıldığında ortalama 7 gün içerisinde geçmesi beklenmektedir. Geçmişte kullanılan tamponlardan dolayı genel olarak hastalarda böyle bir korkunun olduğunu bizde hastalarla olan konuşmalarımızda görmekteyiz. Fakat gelişen teknoloji ile beraber şu an hasta konforunun çok arttığı ağrının minimize edildiği tamponlar bulunmaktadır. Ben de operasyonlarımda bu tür tamponlar kullanmaktayım” diye konuştu.

Op.Dr.İbrahim Akın, süreç kullanılan yönteme ve gerçekleştirilen operasyona bağlı değişiklik göstermekle beraber genel olarak şu düzenin takip edildiğini açıkladı:

“İlk 24 saat hasta gözetim altında hastanede tutulmaktadır.

Taburculuk sonrası hastanın nelere dikkat etmesi gerektiği hastaya bizzat hekim tarafından anlatılır.

Burun tamponu hastadan hastaya değişmekle beraber genelde operasyonun ertesi günü çıkarmaktayım.

Burun ucunda dikiş var ise onları da genelde 5. gün içinde almaktayız.

Burun üzerinde aliminyum veya termoplastik destekler var ise onlarda ortalama 5 ila 7 gün içerisinde alınmakta ve yerine burun bantları konulmaktadır.

Hasta ile beraber kontrol takvimi belirlenir, özellikle ilk 1 ay kendi hastalarımla kontrolleri ve iletişimi sık tutmaya gayret göstermekteyim.

Bu sorulara ek olarak burun estetiği operasyonunda hastanın beklentisini, kafasındaki soru işaretlerini netleştirmenin çok önemli olduğu kanısındayım. Bu yüzden bu tür operasyonları düşünen hastaların hekimle yüzyüze iletişime geçip tüm beklentilerini , merak ettiklerini hekime aktarması karşılıklı güvenin oluşmasını sağlamakta ve ameliyatın sonundaki memnuniyeti arttırmaktadır.”