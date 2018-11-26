Burun estetiğinde yeni dönem: Piezo rinoplasti

Dr. Vasıl Ercüment Erbaş, daha az şişlik ve morluk ile burun estetiğine yeni bir soluk getiren ultrasonik burun estetiği olan Piezo Cerrahisi hakkında bilgi vererek, uyarılarda bulundu.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Op. Dr. Vasıl Ercüment Erbaş, ülkede sınırlı sayıda estetik cerrahın uyguladığı Piezo Burun Estetiği cerrahisi ile ilgili bilgi vererek, bu yöntem ile burnun kemik dokusu kırılmadan şekillendirildiğini söyledi. Erbaş, "Çevredeki damar yapıları zarar görmediği için ve ameliyat kapalı teknikle ve tamponsuz yapılabildiği için ameliyat sonrası hastaların morluk ve şişlikleri neredeyse hiç olmamaktadır. Ve 2. gün işine dönebilmektedirler. Eskiden uygulanan klasik yöntemde, keskiler ve çekiç yardımı ile burun kemeri alınıyor, burnun yan duvarları daraltılıyordu ve burun kemiğine ciddi bir travma uygulanıyordu. Bunun sonucunda hem şişlik ve morluk çok fazla oluyordu hem de nekahat dönemi uzun sürüyordu. Şimdi ise kemik yapısına hiç zarar vermeden ,istediğimiz ve planladığımız oranlarda düzgün işlemler yapıyoruz. Böylelikle kemik yapısı düzenli ve milimetrik olarak şekillendirildiği için revizyon ameliyata da minimal oranda gerek kalıyor. Ameliyat sonrası morluk ve şişlikler çok az olduğu için hastaya, hem moral açısından çok iyi gelmekte hem de kısa sürede iyileşip gündelik hayatına devam edebilmektedir" dedi.

Son olarak Op. Dr. Vasıl Ercüment Erbaş operasyonlarda doktor faktörünün de önemine değindi. Erbaş, ‘‘Burun estetiği dünyadaki en zor ve komplike estetik ameliyatlarından biridir . Özellikle burun İle uğrasan spesifik çalışan doktorlar bu ameliyatlarda daha başarılı olabilmektedir. İyi bir doktorun özellikle estetikle uğraşan, teknolojiyi iyi takip eden ve kendini sürekli yenilemesini bilen özelliklere sahip olması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.