Büyük Erkekler Basketbol Ligi Şampiyonu GKV oldu

Final maçında Anadolu Sporla karşılaşan Gaziantep Kolej Vakfı Spor Kulübü takımı oldukça çekişmeli geçen maçın sonunda 79-76'lık skorla Gaziantep şampiyonluğunu ilan etti.

19 Kasım'da 16 takımla 2 grupta başlayan “Büyük Erkekler Ligi'nde B Grubu'nda yer alan Gaziantep Kolej Vakfı Spor Kulübü Büyük Erkekler Basketbol takımı, sezonu grubunda lider bitirdi. Play-off'larda çeyrek finalde Yükşeliş Spor Kulübü'nü, yarı finalde de Gaziantep Basketbol Gelişim Kulübü'nü eleyerek finale kaldı. Final maçında Anadolu Sporla karşılaşan Gaziantep Kolej Vakfı Spor Kulübü takımı oldukça çekişmeli geçen maçın sonunda 79-76'lık skorla Gaziantep şampiyonluğunu ilan ettiler. Gaziantep Kolej Vakfı Spor Kulübünün şampiyon takımın kadrosunda Can Hoşcan, Mahmut Şahinler, Murat Tarhan, Hakan Kaplan, Çağatay Tümay, Ali Kemal Yaman, Fahri Erek, Okan Altınbaş, Yakup Gezginci, Erden Karagül, Mikail Ağcabay, Murat Çetinçakmak, Erkay Buyuran ve Mehmet Ali Kanalıcı yer aldı. Şampiyonluk sevinci yaşayan sporcular mutluluklarını yakınlarıyla paylaştı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının büyük bir aile olduğunu ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit, GKV mezunları, öğretmenleri, velileri ve Kolej dostlarının bir arada Gaziantep Kolej Vakfı forması altında spor yapmalarını amaçlayarak bu takımı kurduklarını belirtirken, 2017 yılının ardından tekrar şampiyonluğu kazanmalarından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, şampiyon takımı kutladı.