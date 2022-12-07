Büyükdede: "Gaziantepli sanayici büyük düşünüyor"

C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve beraberindeki heyet, Gaziantep Ticaret Odasını (GTO) ziyaret etti. Ziyarette Gaziantep'in ticari hayatı ve ekonomisi, GTO'nun yürüttüğü çalışmalar ve projeleri ile üyelerin taleplerinin ele alındı.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ziyarette Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin daha önce icra ettiği İstanbul Ticaret Odası ve Sanayi Odası Meclis Üyeliğine vurgu yaparak “Köprünün diğer ucunda sahadan gelen birinin olması çok kıymetli.” diyerek şunları söyledi:

“TOBB çatısı altındaki Oda ve Borsalar olarak en önemli misyonumuz reel sektörün temsiliyeti Üyelerimizin ihtiyaç, sorun ve görüşlerini size aktarıyoruz. Üyemiz ile sizin aranızda köprü oluyoruz. Köprünün diğer ucunda sahadan gelen birinin olması çok kıymetli... Çünkü aynı dili konuşuyoruz ve aynı dil bizi çözüme yaklaştırıyor. Bakanlığımızın çözüm odaklı olmasından dolayı mutluyuz.”

Kentin ekonomik gücünün Gaziantepli iş insanlarının cesaretinden kaynaklandığını dile getiren Yıldırım, “Gaziantepliler konfor alanının dışına çıkma cesareti gösteriyor. Bu cesaret de bizi 185 ülkeye ürünlerini ulaştıran bir üretim ve ihracat üssü haline getirdi. Bunu ileriye taşımak ve sürdürülebilir kılmak için de bakanlığımızın daha fazla desteğine ihtiyacımız var. Bize bugün vereceğiniz desteğin birkaç yıl içinde kendini amorti edeceğinden ve milli gelire katkı sunacağından emin olabilirsiniz.” dedi.

Gaziantepli sanayicilerin büyük düşünmesinden etkilendiğini belirten Bakan Yardımcısı Büyükdede ise şunları ifade etti: “Gaziantepli sanayicilerin bakış açıları diğer şehirlere göre çok farklı. Büyük düşünüyorlar. Dünyaya yayılmışlar. Bu gerçekten etkileyici... Bakanlık olarak sanayici ile bürokratı yan yana getirmeye çalışıyor, bürokrasiyi sanayicinin yararına kullanmak için çabalıyoruz. Sanayici var ki bu bakanlık var. Açık kapı politikası uyguluyor, herkesi dinlemeye çalışıyoruz. Kendi içimize kapanarak başaramayız.”

Ziyarette gerçekleştirilen istişare toplantısında Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım'ın yanı sıra, GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Bakanlık yetkilileri yer aldı.