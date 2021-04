Büyükelçi'den Rektör Prof. Dr. Özaydın'a övgü

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi MosudMannan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'a ziyarette bulundu. Büyükelçi Mannan Rektör Prof. Dr. Özaydın'ı övgüyle bahsederek, “Sizin gibi aydınların fikirleri gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında paylaşılması lazım” dedi.

Gaziantep Üniversitesi gibi uluslararası tanınan bir üniversitede bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Büyükelçisi MosudMannan, Gaziantep Üniversitesi'yle eşdeğer Bangladeş'teki bir üniversiteyle mutabakat metni imzalayıp ilişkileri daha da ileri götürmek istediklerini belirterek bu konuda GAÜN Rektörü Prof. Dr. Özaydın'dan destek istedi. MosudMannan,“Burada olmak benim için bir onur ve ayrıcalık. Gaziantep Üniversitesi gibi uluslararası tanınan güzel bir üniversitede bulunmaktan mutluyum. Bir bölgeyi ziyaret ettiğimde mutlaka bir üniversite ziyaretine giderim. Gaziantep Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerimiz var. Öğrenci ve akademisyen değişimi için de işbirliği yapmak isteriz. İnsanlarımız zorluklar içinde. Farabi ve İbn-i Sina'lar dönemindeki gibi değiliz. Bilim insanlarımız araştırma yapmak için genellikle batıya gidiyor. Biz bunu aşmalıyız ve eski seviyemizi yeniden yükseltmeliyiz. Bunun için Gaziantep Üniversitesi'yle ortak hareket etmeye hazırız” şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın'ın kitaplarını incelediğini söyleyen BüyükelçiMannan, “Kitaplarınızın başka dillere çevrilmesi önemli. Kitaplarınızdaki fikirlerin başka yerlerdeki aydınlar tarafından da öğrenilmesi gerekir. Bir arada olmamız gerekiyor. Gaziantep Üniversitesi'nde daha fazla nasıl Bangladeşli öğrenci okur bunuaraştırmam lazım.İslam doğru yolu gösterir. Sizin kitaplarınız bize bizim kitaplarımız ise size ulaşması gerekir. Pandemiden dolayı çevrimiçi olarak iletişimde kalarak fikirlerinizi Bangladeş'deokullarda okutulmasını istiyoruz. Gaziantep çok önemli bir şehir. Tarihi İpek Yolu üzerinde olan bir şehir. Öğrencilerimizin Gaziantep Üniversitesi'ne gelmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerinizi batıya değil Gaziantep'e gönderin"

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi MosudMannan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın iseGaziantep Üniversitesi olarak her türlü işbirliğine hazır olduklarınıvurguladı. Büyükelçi'den Bangladeş'teki öğrencilerini batıya değil Gaziantep'e göndermelerini isteyenProf. Dr. Özaydın, ‘Medeniyetler Tarihi' tarihi tablosu üzerinden medeniyetleri Büyükelçi MosudMannan'a anlatarak, “Çöken bir Batı Medeniyeti ve yükselen bir İslam Medeniyeti var. Her şeyin en iyisi batıda olduğu yanılgısından kurtulmadan yeni bir şey bulamayız. Adalet, özgürlük, eşitlik, refah gibi değerlerin hepsi Medine'de. Batı'da bu değerleri aramamalıyız. Öğrencilerinizi Londra'ya, Paris'e, New York'a göndermeyin Gaziantep'e gönderin. Gaziantep Üniversitesi'ne daha çok öğrenci gelmesi için kontenjanlarımızı artıracağız. Yurt dışından ve Bangladeş'ten daha çok öğrenci gelmesi bizi memnun eder” dedi.

Ziyaretin sonunda, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi MosudMannan ile GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın günün anısına birbirlerine hediye takdiminde bulundu.