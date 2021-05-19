Büyükşehir 100 okula 100 kitaplık kazandırdı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü yılına özel “100 Okula 100 Kitaplık Projesi” ile kitaplıklar ve kitaplar okullara kazandırıldı.

Çocuklara ve gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, bilgiye ve kitaba erişimi kolaylaştırmak amacıyla birçok proje imza atan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü yılına özel “100 Okula 100 Kitaplık Projesi” çalışması tamamlanarak kitaplıklar yapıldı. Gaziantep Valiliği koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün belirlediği 100 liseye yapılan kitaplıklarda Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'nca yürüttüğü çalışmayla kitaplıklara içerisinde içerisine dünya klasikleri başta olmak üzere Gaziantep'i anlatan yayınlarından toplamda 10 bin kitap hediye edildi. Çalışma şehir merkezinde 72 okul ve 7 ilçede 28 okula yürütüldü.

Şahin: "Her şey çocuklarımız ve gençlerimiz için"

Konu hakkında açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Oku” diyen bir medeniyetin temsilcileri olduklarını aktararak, “‘Yükselen Gaziantep' için büyük ve uzun bir yolculuktan geliyoruz. Valimizin başkanlığında ‘Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor' diyerek çok özel bir proje başlattık. İstiyoruz ki herkes okusun, okumayan kalmasın dedik. Pandemi sürecinde kitaba ulaşamayan çocuğumuz olmasın diyerek ekiplerimiz kapı kapı dolaşarak klasik kitapları dağıttık, dijital kütüphaneyi açtık. Ama liselere gittiğimizde kitaplara ulaşım konusunda yardım istediklerini gördük. Bizde 100 lisemize 100 kitaplığı tamamladık. İçerisinde Gazikültür A.Ş. tarafından hazırlanan 41 kitap var. Bu şehrin sanayisi, tarihi, kültür altyapısı ile ilgili bütün değerleri anlatan kitaplar bunlar. İş Bankası Genel Müdürü'ne teşekkür ediyorum. Kendilerinin kütüphanesinde bulunan kitaplardan çocuklarımız yaralanması için fırsat verdi. İş Bankası tarafından çıkan dünya klasikleri var. Ayrıca Şehitkamil Belediyesi tarafından çıkarılan şehir tarihine dair çok özel kitapları da bu kitaplığın içerisine koyduk. Bu çok özel kitaplığı çocuklarımız için hazırladık. Her şey çocuklarımız, gençlerimiz ve onlarla birlikte kuracağımız güzel geleceğimiz için” diye konuştu.