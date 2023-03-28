Büyükşehir, 5 bini aşkın vatandaşın özel sektörde istihdam edilmesini sağladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İş ve Kariyer Merkezi, özel sektörde iş arayan vatandaşların bilgi, beceri ve eğitimlerine uygun istihdam alanları açmayı sürdürüyor.

İşverenler ve iş arayanlar arasında köprü vazifesi görerek, kentteki işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlamayı hedefleyen merkeze farklı yetenek ve sertifikasyona sahip 34 bin 923 vatandaş bugüne kadar müracaat etti.

Adaylardan 13 bin 654 vatandaşın mezuniyetlerinin, aldıkları eğitime uygun personel arayışında olan 484 firmaya yönlendirmesi yapılarak, 5 bin 117 adayın istihdamı sağlandı.

İş ve Kariyer Merkezinin yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde tekstil, sağlık, gıda, hizmet, plastik ve petrol gibi alanlarda faaliyet yürüten firmalarla görüşme yapıldı. Bu görüşmeler çerçevesinde yönlendirmesi sağlanan 13 bin 654 kişi içerisinden 5 bin 117'si iş sahibi oldu.

İş ve Kariyer Merkezi, işe alım süreçlerinde de vatandaşlara yönelik desteğini sürdürüyor. Bu çerçevede firmaların aday mülakatları için uygun ortamları yoksa mülakat yapılacak uygun ortamlar sağlanırken, uygun adayların fabrikaya transferleri ve mülakat sonrası tekrardan şehir merkezine getirilmesi için ulaşım desteği veriliyor. Böylece emek ve zaman kayıpları ortadan kaldırılıyor.

Merkezde, adayların işe yönlendirme ve yerleştirme faaliyetlerinin yanı sıra gençlerin mezun olmadan önce iş dünyasının aradığı yetenekler ve diğer beceriler konusunda hazırlıklı olmaları ve iş arayışlarındaki kabul durumlarının artırılması için Yetenek navigasyonu eğitim seminerleri veriliyor. Adaylar bu eğitimle; iş arayışlarında doğru ve olumlu sonuç alıcı süreçler hakkında bilgi ediniyor.

Öte yandan Gaziantep Büyükşehir engelli açığı bulunan firmalara engelli iş arayan adayların yeteneklerine uygun işe yerleştirilmesi yapılıyor.

İş Kariyer merkezi personel yönlendirme ve yerleştirme çalışmasını KOBİ statüsündeki firmalar yanında marka değeri büyük ve istihdam kapasitesi yüksek organize sanayindeki büyük çaplı 481 firmayla çalışmalarını başarılı bir şekilde yürütmeye devam ediyor.