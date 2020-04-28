Büyükşehir asfalt sezonunu açtı

Bu kapsamda Büyükşehir, 2020 yılında şehir merkezinde yeni toplam 110 kilometre sıcak asfaltlı yol ile kırsal mahallelerde 100 kilometrelik sathi kaplama yol yapacak.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha iyi bir hizmet almasını sağlamak ve kentin ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla havaların ısınmasıyla beraber asfaltlama çalışmalarına başladı. Bu kapsamda bu yıl için Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, şehrin ulaşım ağını genişletmek, trafik sorununu ortadan kaldırmak amacıyla toplamda 210 kilometrelik yeni yol yapacak. Büyükşehir ekipleri kırsal mahallelerde 100 kilometrelik sathi kaplama, şehir merkezinde ise 110 kilometrelik asfalt yol yaparak ulaşımı güçlendirecek, büyüyen Gazi şehre ulaşım konusunda nefes aldıracak. Altyapı çalışmalarında oluşan kırılmalar ve asfaltın yıpranması sonucu bozulan yolların yama çalışmaları bütün yıl devam edecek. Şehir merkezinde bulunan 7 kavşakta da bozulmalar gerçekleştiğinden asfalt tamiratı ve güçlendirmesi gerçekleşecek.

Ekipler bu yıl için ilk etapta Şahinbey İlçesi'nde İnönü Caddesi, Mimar Sinan Mahallesi 140 nolu Cadde, İbrahim Tevfik Kutlar Caddesi, Kavaklık Caddesi, Ordu Caddesi, Güneş 77 nolu Cadde, 396 nolu Cadde, Hamdi Kutlar Caddesi, Mavikent Mahallesi 12 nolu Cadde, Yeşilkent Osmanlı Caddesi, Demokrasi Bulvarı'nın asfalt işlemlerine girişecek. Şehitkamil'de ise ekipler Fevziçakmak Bulvarı, Briketçiler Sitesi içindeki yollar, Gaziray çalışmasından etkilenen yollar, Seyrantepe Nihat Özdemir Caddesi, Fevzi Çakmak Bulvarı, Gazikent 16 nolu Cadde, Çetin Emeç Caddesi, Beykent 4 nolu Cadde, Ömer Halis Demir Bulvarı asfaltlamasını yapacak. Daha sonrasında diğer belirlenen yerlerin yapımına devam edilecek.