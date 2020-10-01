Büyükşehir ata tohumlarını gelecek nesillere aktaracak

Bu kapsamda havrani ve sarı başak buğdaylarının üretimi büyükşehir desteği ile Gazi şehirli çiftçilere yaptırılarak gelecek nesillere aktarılacak.

Gastronomisiyle ünlü Gaziantep'in lezzetinin sırrı olan yöresel ürünlerin korunması için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, ata tohumlarının korunması ve üretime geçilmesi için önemli bir protokole imza attı. Yöresel lezzetlerin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile ortak yürütülecek işbirliğinin Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamında yapılan imza törenine, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Fatih Özdemir, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin ile Şeihtkamil ve Şahinbey Ziraat Odaları başkanları katıldı. Protokol ile birlikte Gazi şehrin kültüründe yer alan havrani ve sarı başak buğdaylarının tohumu Şehitkâmil ve Şahinbey'de belirlenen ve ata tohumunu tanıyan çiftçilere üretilmesi için verilecek. Üretilen ürünlerin tohumları alınarak korunacak. Bu sayede ürünün, çoğaltılması, pazarlanması ve sürdürülebilirliği sağlanacak.

"Bu protokolde imzalar sağlığa geleceğe atılıyor"

Protokolde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in dünya tarafından tescillenen lezzetin başkenti olduğunu hatırlatarak, “Lezzet topraktan, tohumdan, güneşten, çiftçiden başlıyor. Bu lezzeti daha da sürdürülebilir kılmak için buradayız. Çünkü biz, Mezopotamya ile Akdeniz arasındaki geçiş bölgesinde bulunuyoruz. Bereketli hilalin ortasındayız. Bizim coğrafyamızın en önemli gücü tahıl çeşitliliğimizdir. Bunun için de kendi ata tohumumuzu çiftçimize kullanabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Çok özgün projeler yapmaya devam ediyoruz. Bu da onlardan bir tanesi” şeklinde konuştu.

"Tohumu yerinde üretmek önemli bir husus"

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Fatih Özdemir projeye Başkan Fatma Şahin'in verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, “Biz, bakanlığımızın TAGEV'e bağlı bir AR-GE birimi olarak yerel ata tohumlarını toplayıp üretime güçlü bir şekilde kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yerel güçlerimizden olan STK'larımızın desteğiyle bu tohumların kendi kokusu ve dokusuyla kendi orijini olan yerlerde devam ettirilmesi de ayrı bir önemli husustur. Bu proje bir başlangıç buradan daha güzel projelere yol alırız diye ümit ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin ise çocukluk dönemlerinde ata tohumu ile üretilen ürünlerin kokusunun kendine çektiğini belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla Bahri Dağdaş Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile ortak bir proje hayata geçirdik. Bunun devamı olarak da bunları çiftçilere periyodik olarak yok olmaya yüz tutmuş ürünlerin üretimini artırarak sahip çıkacağız” diye konuştu.