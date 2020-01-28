Büyükşehir, bahar temizliği için kolları sıvadı

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, şehrin birçok noktasında, kış aylarının bitimine az bir süre kalmasıyla birlikte bahar temizliği için devreye girdi. Çalışma kapsamında kış koşulları nedeniyle tahrip olan banklar, çöp kovaları, koşu parkurları ve arızalı spor aletleri onarıldı, çocuk parklarının güvenli bir şekilde kullanımının gerçekleşmesi için eksikler giderildi. Ayrıca yağışlar nedeniyle bakımsız kalan alanlar ekiplerce temizlendi.

Öte yandan vatandaşlar, olumsuz hava koşullarında göstermiş olduğu gayretten dolayı ekip çalışanlarına memnuniyetlerini dile getirdi.

Aralıksız devam eden çalışmalarla kentin daha yaşanılabilir hale getirilmesi ve estetik güzelliğinin korunması amaçlandı.