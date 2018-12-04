Büyükşehir Belediyesi kütüphane, arşiv ve müze yöneticileri kongresi ve fuarı'nda

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'yle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliğinde düzenlenen “KAM'18 Kongresi ve Fuarı” Antalya'da gerçekleştirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin de katıldığı fuarda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Müzecilik ve Kent Arşivi üzerinde planlamaları katılımcılara anlatıldı. Programa Büyükşehir Belediyesini temsilen; Oyun ve Oyuncak Müzesi, Atatürk Anı Müzesi, Hamam Müzesi, Emine Göğüş Mutfak Müzesi ve Kent Arşivi birim sorumluları katıldı. Gaziantep'te yapılan hizmetleri katılımcılar tarafından beğenildi, örnek alındı. KAM'18 Kongresi ve Fuarı'nda, kütüphane, arşiv ve müzelerde bulunan kültürel mirasın korunması, gelecek nesillere aktarılabilmesi, bu alanda çağdaş bilgi ve teknolojilerin etkin kullanımı, iletişim teknolojileri, restorasyon, konservasyon, içeriklerin sunumu, vizyoner bina ve ekipmanları, yeni hizmet modelleri ve yeni standartların geliştirilmesi hususları tartışıldı.

“Ulusal Bilgi Politikası” ana temasıyla toplanan KAM Kongresi'nde, ilgili kurum, kuruluş, akademisyen ve uzmanlar, kütüphane, arşiv ve müzelere ilişkin yasal çerçevenin oluşturulmasına esas teşkil edecek sonuçlar elde etmeye çalıştı. Kütüphane Müze ve Arşiv Bilgi Politikası kapsamında “Yerel Yönetimler ve Bilgi Merkezleri” başlıklı Çankırı Kara Teknik Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Prof. Dr. Hüseyin Odabaş moderatörlüğünde yapıldı.

Oturuma İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler ve Müzeler Müdür Yardımcısı Ramazan Elmas, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Dr. Evren Dayar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Müzeler ve Kütüphane Şube Müdürü Hüseyin Ateş, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Şube Müdürü Mustafa Semerci ve Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Dr. Mücahit Sami Küçüktığlı konuşmacı olarak katıldı.