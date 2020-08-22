Büyükşehir belediyesi öğrencileri ve velileri salgına dönük eğitimlerle bilinçlendiriyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 21 Eylül'de örgün eğitimin okullarda başlayacağını açıklamasının ardından yeni tip Koronavirüs'le (COVID-19) mücadele kapsamında maske, mesafe ve temizlik konusunda öğrencileri ve velileri bilinçlendirmek amacıyla başlattığı eğitimlere devam ediyor. Eğitim sırasında velilere ve öğrencilere çocuk maskesi-dezenfektan jelinin yer aldığı 3 bin 450 adet hijyen paketi hediye etti.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılının 21 Eylül'de başlayacağının Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) açıklanmasının sonrasında şehrin farklı noktalarında bulunan okullarda hem velilere hem de çocuklara örgün eğitim öncesi pandemiye karşı koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında başlatılan bilgilendirme eğitimleri sürdürülüyor. Sağlık Bakanlığının salgının yayılma riskini ortadan kaldırmak adına yayınladığı 14 kuralın uygulanması konusunda gerekli hatırlatmalar gerçekleşiyor. Böylelikle gerek vatandaş gerekse de çocuklar ve gençler için farkındalık oluşturuluyor. Bu kapsamda 14 eğitmen, 3 teknik personel ve 1 psikolog kadrosuyla bu güne kadar 13 mahallede bulunan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri başta olmak üzere velilere ve esnaf bilgilendirildi, pandemiye karşı önlemlerin nasıl alınması gerektiği hakkında deneyim kazandırıldı.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesinin Gazi şehirde organize ettiği eğitim etkinliklerine katılan öğrencilere ve ebeveynlere ve esnafa etkinlik kapsamında çocuk maskesi-dezenfektan jelinin yer aldığı 3 bin 450 adet hijyen paketi, kalem ve hediyeler dağıtıldı. Ayrıca esnafa temizlik, maske, mesafe konularını içeren afiş ve broşür verildi.