Büyükşehir Belediyesi stantları büyüledi!

Dr. Fuat Sezgin yılı kapsamında “Bilim Benim Süper Gücüm” temalı Bilim Şenliği'nde açılan 50 stant arasında en fazla ilgiyi Büyükşehir Belediyesi Gezegenevi ve Bilim Merkezi çekti.

Geleceğin bilim insanı adayı çocukları ağırlayan Gaziantep Gezegenevi ve Bilim Merkezi, sergilenen birbirinden ilginç ve çarpıcı projelere ev sahipliği yaptı. Buna göre, Gaziantep Gezegenevi ve Bilim Merkezi Drone Yarışçıları Spor Kulübüyle birlikte Drone Kulübü kuracak.

Kervancı: “Çocukları drone sporuyla tanıştıracağız”

Drone Yarışçıları Spor Kulübü ve Derneği Başkanı Sait Göksel Kervancı, “Derneğimizin kuruluş amacı, drone yarışları sporunun ülkemizde yaygınlaşmasını sağlamaktır. Gençlerimizin havacılıkla ilgili sporlara daha çok yakınlık kurmasını istiyoruz. Ülkemizde drone yarışçıları yetiştirerek yurt dışında başarı sağlamayı hedefliyoruz. 2017 yılında kurulmuş bir derneğiz. Derneğin ve kulübün kurulmasından bu yana Türkiye şampiyonalarını organize ettik. Ülkemizde bu kültürü geliştirmek istiyoruz. 2018 yılında TEKNOFEST kapsamı içinde Dünya Şampiyonası düzenlendi. 2019 yılında da yine TEKNOFEST kapsamında bir Dünya Şampiyonası gerçekleştirildi. Ülkemizin adını, tüm Dünya'ya duyurmak adına, bunlar çok önemli atılımlar. Sesimizi artık birçok yere duyurabiliyoruz. Bu spor içerisinde birçok spor dalını da barındırıyor. Drone'u öğrenmek için ciddi bir emek sarf ediliyor. Standımıza olan ilgi çok büyük. İnsanlara daha önce görmediklerini sunuyoruz. Bilim Şenliği'ne katılma amacımız, Gaziantep'teki genç arkadaşlarımıza böyle bir spor dalı olduğunu duyurmaktı. Gezegenevi sayesinde bir spor kulübü kuracağız. 6-8 arasındaki çocukları drone sporuyla tanıştıracağız. Onların gelecekte havacılıkla buluşmaları için en önemli adımı böylelikle gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

Lisanslı drone sporcuları duygularını paylaştı

Türk Milli Takımı'nın lisanslı drone sporcusu Batu Erilkul, “Yaklaşık 2 buçuk yıldır drone sporcusuyum. 2 sene boyuncu ülkemizi milli bir sporcu olarak temsil ediyorum. Türkiye'de yapılan drone yarışlarının birçoğuna katıldım. Bu yarışlarda; 2 kez 3'üncü oldum, bir kez de 2'nci oldum. Drone sporu benim için bir tutkudur. Herkese bu sporu bir kez de olsa deneyimlemesini öneriyorum” diye konuştu.

Drone Sporcusu Atakan Mercimek ise şunları aktardı: “13 yaşındayım. Yaklaşık 2 yıldır drone sporuyla ilgileniyorum. Milli sporcuyum. Türkiye şampiyonasında 2 kez birincilik unvanı aldım. Drone sporu benim için vazgeçilmez bir spor dalı. Gaziantep'te yaptığım spora olan ilgi çok büyük. Ayrıca organizasyonu da çok beğendim.”

Stantlar ilgi odağı oldu

GASKİ, Gaziantep İtfaiyesi, Dijital Kütüphane, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü ve Ekolojik Bina'ya ait stantlarda sergilenen projeler görenleri büyüledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü'nün Arıtma Tesisi Projesi dikkati çekti. Dezenfeksiyon, koagülasyon, flokülasyon, çöktürme, filtrasyon ve depolamadan oluşan 6 aşamalı proje sayesinde sağlıklı su insanların tüketimine sunulacak.

Gaziantep İtfaiyesi'ne ait standında; yangın bilgisi, itfaiyenin tanımı, doğal afetlerde yapılması gerekenler, itfaiyenin kullandığı araç ve giysiler tanıtıldı.

Dijital Kütüphane 3D yazıcılarla çocuklarla birlikte tasarımlar yapıldı, oluşturulan teknolojik programlar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü standında, kompozit toprağın nasıl oluşturulduğuyla ilgili bilgi verildi, standı ziyaret edenler toprağa çiçek ekti.

Ekolojik Bina standında ise, ziyaretçilere nesli tükenmekte olan hayvanlara ait belgiler verildi.