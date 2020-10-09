Büyükşehir Belediyesinin sağlığı ANKA'ya emanet

Bu kapsamda daha önce birçok kurum ve kuruluş ile iş birliği protokolü imzalayan ANKA hastanesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile de protokol imzaladı.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında sağlık protokolü imzalandı.11 bin personeli kapsayan sağlık protokolü imza töreni, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Murat Geç ve ANKA Hastanesi Genel Koordinatör Ömer Özdemir, Pazarlama Müdürü Bahadır Abacı'nın katılımlarıyla gerçekleşti. İmzalanan protokol kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 11 bin personeli ve onların birinci derece akrabaları ANKA Hastanesi'nin sağlık hizmetinden indirimli yararlanacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Murat Geçbir, “Böyle donanımlı bir hastane ile anlaşma yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gaziantep Özel ANKA Hastanesi‘nin sunduğu kaliteli sağlık hizmetlerinden personellerimiz ve onların bakmakla yükümlü oldukları birinci dereceden yakınları bundan böyle indirimli yararlanacak. Protokol kapsamında kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetini en uygun şartlarda bize sunacak olan ANKA Hastanesi yönetimine personelim adına teşekkür ederim" dedi.

ANKA Hastanesi Genel Koordinatörü Ömer Özdemir ise, imzalanan sağlık protokolü vesilesiyle 11 bin personelin ve aile fertlerinin kaliteli sağlık hizmetinden indirimli faydalanacağını belirterek, ”ANKA Hastanesi olarak kurumsal anlaşmalara büyük önem veriyoruz. Sağlık anlaşmaları çerçevesinde hizmetlerimizi daha geniş kitlelere ulaştırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.