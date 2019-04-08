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Büyükşehir, dolmen kaya mezarlarını turizme kazandırdı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tarihi değerleri koruma çalışmaları kapsamında Yavuzeli ilçesinde bulunan Dolmen Kaya Mezarlarını turizme kazandırdı.

Şehirdeki tarihi eserleri yenileme çalışmalarını hayata geçiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) Daire Başkanlığı, mirasına sahip çıktı.


Büyükşehir, Dolmen Kaya Mezarlarına yönelik restorasyon çalışmalarını tamamladı. Taşınmaz Kültür Varlığı, Dolmen Kaya Mezarlarının korunması ve yaşatılması amacıyla dört adet dolmenin rölöve, restitüsyon, restorasyon ve çevre düzenleme projesi hazırlandı. Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından projelerin onaylanmasıyla atıl durumdaki Dolmen Kaya Mezarlarının restorasyon ve çevre düzenleme işi ihale edildi, uygulama işine başlandı. KUDEB Daire Başkanlığı, Tunç Dönemi'ne ait ve milattan önce 3 bin ila bin 200'lü yıllarından kaldığı düşünülen Dolmen Kaya Mezarlarına el attı. Mevcutta yatık durumda bulunan iki adet dolmen ayağa kaldırıldı, diğer iki adet dolmende restorasyon işleri tamamlandı.


Yenileme çalışmalarında; Yavuzeli-Araban Karayolu'nda tespit edilen 4 Dolmen Kaya Mezarını koruma altına alan KUDEB, daire çapının 10 metre olduğu 5 büyük kaya taşından yapılan tarihi eserleri yeniledi. Çevre düzenlemesinde birbiriyle olan ilişkileri kurgulanarak yürüyüş yolları yapıldı, böylelikle yeni haliyle dikkat çeken eserler, ziyaretçilere sunuldu.

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