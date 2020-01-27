Büyükşehir, evde fizik tedavi hizmetiyle hastaların yardımına koşuyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İnayet Topçuoğlu Hastanesi, 2019 Ekim ayı itibariyle “Evde Fizik Tedavi” hizmetiyle birçok engelli hastanın yardımına koştu.

Uygun çiftinin oğlu minik Arda'nın fizyoterapistlerle gerçekleştirdiği egzersizler esnasında yaşadığı mutluluk ve tedaviye dönük istekli iradesi engelli bireylere örnek oldu. Eve gelen sağlık personelleriyle çok iyi anlaştığı gözlenen Arda'nın en büyük hayalinin ise Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le tanışmak olduğu öğrenildi.

Dünyada en zor hastalık süreçleri arasında bulunan fizik tedavi hizmeti için kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, engelli hastaların hayatlarına dokunmayı sürdürüyor. İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde geçtiğimiz yılın son çeyreğinde faaliyet göstermeye başlayan, “Evde Fizik Tedavi” hizmeti, 2019 Aralık ayı ile birlikte ekibinde yer alan, 4 fizyoterapist, 3 yardımcı personel ve 3 araçla hizmet kalitesini yükselterek yaklaşık 4 ayda 100'ü aşkın hastaya ulaştı.

Minik Arda'nın başarısı diğer engelli bireylere umut oldu

Tedavi hizmetinden yararlanan minik Arda'nın fizyoterapistler aracılığıyla kazandığı bedensel gelişim ise birçok engelli hasta için umut oldu. Anne Gülseren Uygun, oğlunun 3 aydır evde fizik tedavi hizmeti aldığını belirterek, “Diğer egzersizleriyle birlikte Arda güçlü bir gelişme grafiği yakaladı. Evde yapılan fizik tedavinin hastane ortamına göre çok daha uygun bir durum olduğunu düşünüyorum. Her şeyden önce vaktiniz hastane yollarında tükenmiyor. Bu da hizmetin bana kalırsa niteliğini artırıyor. Bunun dışında Arda'nın evde aldığı eğitimler var. Bu eğitimler birbirini tamamlıyor. O nedenle hastaneye gitmeme şansına sahip olmamız bizim için büyük avantaj. Bu hizmeti şehrimize, engelli çocuklarımıza sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ederim” dedi.

Hastaların günlük yaşam aktiviteleri destekleniyor

Evde Fizik Tedavi Hizmeti kapsamında, parkinson, omurilik felci, inme, omurilik yaralanmaları sonucu tekerlekli sandalyeye bağlı yetişkin hastalar ile duruşla hareketleri etkileyen fiziksel engellilik, kas erimesi ve gebelik döneminde başlayan omurga boşluğu tanılı çocuk hastalar için sunulan hizmetle vatandaşların tedaviye ulaşmaları kolaylık kazanırken hasta bireylerin günlük yaşam aktiviteleri destekleniyor. Fizik tedavi hizmetinin yanı sıra gerekli görülmesi halinde hasta ekiplerine eşlik eden sağlık personelleri, tedavi yöntemi ve müdahalenin belirlenmesi durumunda yara bakımı ve pansuman işlemlerini de üstleniyor.