Büyükşehir, Gaziantep'in yöresel tatlarını koruyacak

Teknik ekibiyle istişare yapan Şahin, proje ile yöresel ürünlerin korunması ve tanıtımı için büyük bir adım atılacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oğuzeli ziyareti kapsamında, kurulacak olan Tarım ve Gastronomi Okulu'nun binasını ve serasını Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte ziyarette etti. Yapılan son hazırlıkları inceleyen Şahin, yetkililerden bilgi aldı, çalışmaları yerinde gördü. Ziyarette, 2 ay içerisinde bitmesi ön görülen okulda gerçekleştirilecek olan birçok faaliyet hakkında görüşüldü, projenin sağlayacağı faydalar gözden geçirildi.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından onaylanan “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Gastronomi Okulu Projesi” yöresel tatların korunması ve doğru tarım tekniklerinin öğretilmesi açısından önemli bir merkez olacak. 50 bin metrekarelik alanda kurulan okulda, kurutmalık ünitesi oluşturularak, Oğuzeli patlıcanı ve biberinin kurutmalık üretimi sağlanacak. Eğitimlerde ise tarım atölyeleriyle doğru tarım için çiftçilere tarımsal eğitimler verilecek uygulamalar düzenlenecek.

Tarım ve Gastronomi Okulu, şehrin damak hafızasını da koruyacak. Yapılması planlanan butik tohum bankası ve baharat müzesiyle, yemek kültürünün korunması hedeflenecek. Oluşturulan seralarda Gaziantep'in yöresel ürünlerinin üretimleri gerçekleştirilecek.