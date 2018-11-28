Büyükşehir Hastanesi, obeziteyle mücadelede başarı yakaladı

Hastalık ölçüsüne varan şişmanlığa karşı şifa dağıtan hastane, 6 ayda obeziteye son verdi.

Obeziteye karşı farkındalık oluşturan Büyükşehir Hastanesi, sağlıklı bir hayatın kapısını araladı. Fazla kilolarından arınan hastalar, yeniden sağlığına kavuştu. Obeziteyle mücadeleye dönük tüm çalışmaları şartsız, koşulsuz destekleyen Büyükşehir, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için kollarını sıvadı. Bir taraftan yeşil alanları çoğaltırken, diğer yandan şehir merkezinde 24 kilometre uzunluğundaki bisiklet yoluyla obeziteye karşı mücadele başlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dünya ülkelerinin obeziteyle mücadele etmesi gerektiğinin altını çizdi, bu konuda farkındalık oluşturulması gerektiğine işaret etti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hastanesi'ndeki obezite hastalarına yönelik çalışmaları yakından izleyen başkan Şahin, sonuçlardan ziyadesiyle memnun kaldı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, 10 mahalle, 7 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK), 4 okul ve 1 sivil toplum kuruluşunda 8 bin 459 kişi üzerinde ölçüm yaptı. Buna göre, obezite rahatsızlığı tespit edilen 3 bin 902 kişi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde takip edilmeye başlandı. Tedavi sonunda hastaların birçoğu en az 30 kilo verdi, aşırı kilolarından kurtuldu.