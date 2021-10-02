Büyükşehir, hayvanları koruma gününde öğrencilerle mama ve su kabı yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayvanlara dönük hassasiyetin ve farkındalığın artırılması için “4 Ekim Hayvanları Koruma Günü” dolayısıyla onlarca öğrencinin katılımıyla Ekolojik Bina'da atık malzemelerden mama ve su kabı yapıldı.

Yaşam ve çevre bilincine yönelik eğitimleriyle öne çıkan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ekolojik Bina'da öğrencilerin hayvan sevgisini artırmak, sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri ön ayak olmak için “4 Ekim Hayvanları Koruma Günü” münasebetiyle kedi, köpeklere mama ve su kabı, kuşlar için de yemlik yapıldı, farkındalık oluşturuldu. Yaklaşık 100 öğrenciyle hayat bulan etkinlikte, katılımcılar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de örnek bir davranış sergiledi.

Eğlenceli vakit geçiren çocukların keyiflerinin gözlerinden okunduğu etkinlikte, hayvanlara yönelik yardım ve hassasiyetin yanı sıra çocuklardaki paylaşma duygusu perçinlendi. Etkinliğe katılan öğrenciler, onlarca mama ve su kabıyla çalışmalarını tamamladı.

Günün anlam ve önemi için çocuklar, etkinlik sayesinde çok eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi. Öğrencilere eşlik eden öğretmenleriyse Büyükşehir Belediyesi'nin “4 Ekim Hayvanları Koruma Günü” için organize ettiği program için teşekkürlerini ifade etti.