Büyükşehir ibadete açılan camileri ve mescitleri dezenfekte etti

Gaziantep Büyükşehir Belediyes, korona virüsle mücadele kapsamında 16 Mart tarihinden itibaren salgın kontrol altına alınıncaya kadar kapatılma kararı alınan cami ve mescitlerin İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle bugün açılacağının duyurulmasının ardından harekete geçerek başladığı dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını noktalandı.

Dünya Sağlık Örgütü'nce pandemi ilan edilen korona virüse yönelik mücadelede salgının gün geçtikçe ülke sınırları içerisindeki etkisinin azaltılmasıyla birlikte yeni normal düzen için hazırlıklar sürdürüyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de İçişleri Bakanlığı'nın 29 Mayıs tarihinde cami ve mescitlerin yeniden hizmete açılacağını yayınladığı genelgeyle açıklaması sonrasında kentin birçok noktasında düzenli aralıklarla sürdürdüğü dezenfektan ve ilaçlama sahasına cami ve mescitleri de ekleyerek şehirdeki camileri ibadete hazır hale getirdi. Korona sonrası ilk Cuma namazı öncesi camiler vatandaşlar için tamamen temizlendi.

Genelge kapsamında ise Cuma namazları sosyal mesafe kuralına uyularak camilerin içinde değil, dışında kılınmasına karar verilirken avlusu olan ve çevresi sosyal mesafe kurallarına uygun cemaatle namaz kılmaya müsait olan camilerde sadece Cuma namazı kılınabilecek. Avlusu olmayan camilerde Cuma namazı kılınmayacak.