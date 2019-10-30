Büyükşehir, İstanbul'da İnovasyon Eğitimi verdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ekonomik Gelişim AR-GE ve İnovasyon Daire Başkanlığı'yla Eyüpsultan Belediyesi iş birliğinde, ülkenin geleceğine yön verecek çocuklara yönelik inovasyon eğitimi düzenlendi.

Teknolojik gelişmelere karşı yenilikçi bir bakış açısı geliştiren büyükşehir, bünyesinde kurduğu Ekonomik Gelişim AR-GE ve İnovasyon Daire Başkanlığı'yla Türkiye'deki farklı şehirlere model olmayı başardı. Çalışmalarına tüm hızıyla devam eden başkanlıkta görevli AR-GE ve İnovasyon Uzmanı Aydan Zorçelik, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yaşayan çocuklara inovasyon eğitimi verdi. Çağın en büyük hastalıklarından biri olan teknoloji bağımlılığını ortadan kaldırmak için düzenlenen programda; çocuklara tablet, bilgisayar ve cep telefonunun yan etkileri anlatıldı. “İnovasyon, icat ve inovasyonla icat arasındaki fark” konuları hakkında bilgi verildi. Eğitim çerçevesinde, 4'er kişilik gruplara ayrılan çocuklar, VR gözlükleri yaptı.

"Çocuklar tüketime değil üretici olmaya yönlendirilmeli"

İstanbul Eyüpsultan Belediyesi'nde gerçekleştirilen farkındalık eğitimine katılan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi AR-GE ve İnovasyon Daire Başkanı Meryem Arslan, yeni dönemde teknolojiden kaçısın imkansız olduğunu bu nedenle teknolojik araçların faydalı bir şekilde yönetilmesinin gerektiğinin altını çizdi.

Arslan, şöyle devam etti: "İnterneti yapılan araştırmada temel amaç yeni bilgiye ulaşarak kişisel gelişimi ilerletmek olmalıdır. Bunun yanında teknolojik aletleri ‘biz de yapabilir miyiz ?' ya da ‘dünyada kullanılacak yeni cihazlar üretebilir miyiz ?' bakış açısıyla kullanmak gerekir. Çocuklar tüketime değil üretici olmaya yönlendirilmeli. Sorun üreten değil, inovatif bakış açısıyla sorun çözen bireyler olarak yetiştirilmeli. İşte biz de bu bağlamda onların bakış açısını bu anlamda katkı sunmaya çalışıyoruz."

Köken: İnovasyonu anlatmak istiyoruz

Eyüpsultan Belediyesi Başkanı Deniz Köken ise, “Çocuklara inovasyon eğitimi vermek istiyoruz. Günümüzde artık, mekanik, elektronik ve yazılım çağına geçtik. Yeni bir dijital çağa girdik. Bununla ilgili olarak çocuklarımızı bilimle tanıştırmak, matematiği sevdirmek, inovasyonun ne olduğunu anlatmak istiyoruz. İlk uygulamayı da Gaziantep'ten gelen arkadaşlarımızla yaptık. Bundan sonra çok daha farklı şekilde devam edecek” diye konuştu.

İnovasyon eğitiminin ardından çocuklara sertifikaları dağıtıldı.