İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehir, kent hafızasını güçlendiriyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 130 yıllık Zülkadriye Medresesi Kütüphanesi’ne ait defteri, Gaziantep Kent arşivine kazandırdı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 130 yıllık Zülkadriye Medresesi Kütüphanesi'ne ait defteri, Gaziantep Kent arşivine kazandırdı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Geçmişten getirdiği tarihi ve kültürel birikimi yansıtmak ve kentlilik bilincini oluşturacak” sözleriyle anlamlandırdığı Kent Arşivi'ni zenginleştirmek amacıyla harekete geçen büyükşehir, yaklaşık 1,5 asır önceki kent hafızasını tazeleyecek önemli bir eser kattı. Osmanlı döneminin önemli eğitim kurumlarından olan Zülkadriye Medresesi'ndeki kütüphanenin yapımı sırasında bağış yapanların isimlerinin yazıldığı defter, Kent Arşivi'nin himayesine alındı. Osmanlı Türkçesi'yle rika hattında yazılı kütüphaneye ait defter, şehrin geçmişindeki önemli kişileri günümüze taşıdı. Kütüphaneye bağışlanan kitapların listesinin yer aldığı defter, Osmanlı İmparatorluğu döneminde tarihi yapıları ve olayları ışık tuttu. Defterde, yaşanan olaylara tanıklık eden Hacı Hanifizade, Abdullah Namık Efendi ve Kilis Müftüsü Bedrizade Ahmed Haki Efendi gibi şairler tarafından yazılan şiirler Türk Edebiyatı'na kazandırılacak.


Zülkadriye Medresesi defteri 12 sayfa kitap fihristi, kütüphaneyi tesis eden vakfın mütevellisi Abdullah Edip Efendi'ye ait bir not, 600 cilt kitabın vakfedildiği, kütüphanenin ne şekilde kullanılacağı hakkında bilgiler, kütüphaneye başkaları tarafından bağışlanan kitapların listesi, başta olmak üzere 6 bölümden oluştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.