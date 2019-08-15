Büyükşehir Kurban Bayramı'nda yoğun mesai harcadı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kurban Bayramı'nda yoğun mesai harcadı.

Daire Başkanlığı tarafından ilk kez hayata geçirilen Et Kontrol Merkezi'nce yapılan tahlillerde iki adet küçükbaş hayvan eti imha edildi, “Kurban Yakalama Timi” ise 10 büyükbaş hayvanı yakaladı. Nizip mezbahasında da 90 büyükbaş ile 50 küçükbaş hayvanın kesim işlemi yapıldı.

Vatandaşların ihtiyaçlarına ve şikayetlerine cevap verebilmek adına Kurban Bayramı'nda yoğun mesai harcayan Büyükşehir, gerek kurban kesiminde gerekse kesim sonrası hizmetiyle takdir topladı. Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Et Kontrol Merkezi'de görevli uzman veteriner tarafından kurban etlerinden şüphe duyan 5 vatandaşın etleri incelendi. Teknik inceleme sonucunda iki adet koyundan çıkan etin yenilemeyeceği raporlanarak imha edildi.

Kurulan drone destekli “Kurban Yakalama Timi” bayram boyunca Karşıyaka, Şirinevler, Düztepe, Hoşgör, Sinan Köyü olmak üzere şehrin muhtelif yerlerinde vatandaşların elinden kaçan 10 büyükbaş hayvanı yakalayarak sahiplerine teslim etti.

Nizip mezbahasında veteriner gözetiminde hijyenik bir ortamda 90 büyükbaş, 50 küçükbaş hayvanın kesiminin gerçekleştirildi. Mezbahaneye gelen vatandaşlara, kurulan çadırlarda çay kahve ikramı yapıldı.