Büyükşehir, madde bağımlısı gençleri tedavi edecek

Bu kapsamda kentin tüm ilçeleriyle koordineli hareket edilerek iş birliği yoluna gidilecek.

“Genç Dostu Gaziantep” anlayışından hareketle geleceklerini şekillendirme konusunda gençlere her zaman yeni bir vizyon kazandırma amacı taşıyan projeleriyle adından söz ettiren Büyükşehir Belediyesi, örnek bir projeyi Gaziantep'in her noktasında organize etmek için kolları sıvadı. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Oya Bahadır Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri, şehri karış karış gezerek madde bağımlısı olduğunu tespit ettiği gençleri tedavi edecek, topluma kazandıracak.

Projenin başlatıldığı ilk ilçe Nizip oldu. Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Nizip İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Resul Çot ve ilçe sağlık müdürlüğü yetkilileri, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Oya Bahadır Rehabilitasyon Merkezi yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmede bir ekip kurulacağının ve bağımlı olan hastaların tespit edilerek tedavilerine başlanacağının altı çizildi.