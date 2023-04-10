Büyükşehir meclisinin gündemi depremzedeler oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası evleri orta, ağır hasarlı veya yıkılmış olarak tespit edilen afetzedelerin şehir içi ulaşımını ücretsiz şekilde gerçekleştirmenin yolunu açtı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Meclisi'nin Nisan Ayı Dönem Toplantısı'nın 1'inci Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Meclisin gündemi afetzedeler oldu. Bu çerçevede konakladıkları yapılar orta, ağır hasarlı veya yıkılmış olarak tespit edilen vatandaşlara Özel Tam Kart uygulamasıyla 6 ay boyunca ücretsiz seyahat imkanı tanındı. 27 Şubat'ta devreye alınan bu uygulama sayesinde depremzedeler 31 Ağustos'a kadar ücretsiz olarak seyahat edebilecek.

Meclisin devamında GBB Genel Sekreteri Sezer Cihan, afet durum raporuna ilişkin yaptığı sunumda, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonucunda hasar alan ilçelerden Nurdağı ve İslahiye'de toplamda 4 bin 918 personelin bölgedeki çalışmalara devam ettiğini söyledi.

GBB Başkan Vekili Erdem Güzelbey ise Deprem Master Planı ve imar çalışmaları konusunda meclis üyelerine bilgi verdi. Bu çerçevede, Gaziantep'in farklı noktalarında zemin değerlerinin ölçümü için cihazlar kurduklarını aktaran Güzelbey, cihazın işleyişine ilişkin detayları paylaştı.

Toplantıda, 2. Başkan vekilliği, komisyon ve encümen seçimleri yapıldı

Milletvekilliği aday adaylığı için istifa eden GBB Eski Başkan Vekili Latif Karadağ'ın yerine 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ile Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 5. Maddesi uyarınca meclis kararıyla GBB Başkan Vekili Erdem Güzelbey, 2. Başkan vekilliği görevine getirildi.

153 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda encümen ve komisyon üyeleri seçimi de yapıldı. Bu çerçevede bir yıl süreyle görev yapmak üzere Encümen Üyeliğine; Osman Toprak, Erdem Güzelbey, Halil Uğur, Mehmet Kesik ve Sabri Ateş seçildi.

Divan Katipliği Asil Üyeliğine de Ayşenur Mirkelam'ın yerine Mustafa Kaplan getirildi. Ayrıca mecliste; Plan ve Bütçe, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Tarife, Turizm ve Estetik ve son olarak Kadın Erkek Fırsat Eşitlik komisyonlarının seçimleri yapıldı.