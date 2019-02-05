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Büyükşehir müzeleri ve çocuk kütüphanelerine yoğun ilgi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi müzelerine ve çocuk kütüphanelerine yarıyıl tatili boyunca 70 bin 500 kişi ziyaret etti.


Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Müzeler ve Kütüphane Şube Müdürlüğüne bağlı Emine Göğüş Mutfak Müzesi, Bayazhan Kent Müzesi, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, Hamam Müzesi, Fıstık Müzesi, Oyun ve Oyuncak Müzesi, Atatürk Anı Müzesi, Ali İhsan Göğüş Müzesi ve Gaziantep Araştırmaları Merkezi, Gaziantep Kalesi ve Kahramanlık Panorama Müzesi yarıyıl tatili yerli yabancı 64 bin 113 kişi ağırladı. Gaziantep Merkez Çocuk Kütüphanesi, Nurgana Çocuk Kütüphanesi ve Güvenevler Çocuk Kütüphanesini 6 bin 346 kişi ziyaret etti.


Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yarıyıl kurslarında, çocukların tarihini ve kültürünü tanıması, eğlenerek öğrenmesi ve yeteneklerini geliştirmesi hedeflendi. Bu amaçla Oyun ve Oyuncak Müzesinde kurulan “Keçe Oyuncak Atölyesi” 500 yıllık oyuncak yapım geleneğini yeni nesillere aktardı. Yetişkinleri çocuklarla buluşturan “Ahşap Tasarım Atölyesi” ve “İpli Kukla Atölyesi” ile çocukların hayal dünyalarını özgürce yansıtmaları sağlandı. Öte yandan çocuk kütüphanelerinde düzenlenen, “Yazarlık Atölyesi”, “El Sanatları Atölyeleri” ve “Mozaik Atölyesi” ile çocuklar unutulmaz anlar yaşadı.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yarıyıl tatili boyunca kendini geliştirme imkanı sağladı. Müzelerle çocuklar, Anadolu topraklarında yazılan sayısız destanları öğrenme fırsatı buldu.

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