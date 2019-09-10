Büyükşehir personeline halkla ilişkiler eğitimi verildi

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı'nca Basın-Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığında görevli personellere, Türkiye Belediyeler Birliği eğitimcisi Rahim Aladağ eğitim verdi.

Gazi Eğitim Akademisi'ndeki eğitim kapsamında, kriz yönetimi, çatışma yönetimi, iletişim teknikleri, telefonda iletişim, ikna stratejileri, stres yönetimi, öfke kontrolü ve motivasyon konuları hakkında bilgi aktarıldı, katılımcılara vaka çalışmaları ve senaryo uygulamaları da gösterildi. Aktiviteler sonrası geribildirimler değerlendirildi, hem sosyal yaşantıda hem de iş hayatında karşılaşılan engeller ve çözüm bekleyen alanlar analiz edildi, kurum gelişiminin daha sağlıklı ilerleyebilmesi noktasında çözümlemelerde bulunuldu. 2 gün süren eğitimlere 35 personel katıldı.