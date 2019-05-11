Büyükşehir ramazan ayı etkinlikleri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Mavera Türk Müziği Topluluğu “Fasıldan Dua' ya” adlı konser, Şehitkamil Kültür ve Kongre Salonunda gerçekleştirildi.

Mikail Şimşek'in sunumunu üstlendiği programda, konser öncesi kum sanatçısı Veysel Çelikdemir, Yunus Emre, Hacı Bayram-ı Veli, İstanbul'un manevi fatihi Akşemsiddin gibi şahsiyetlerin hayatlarından önemli bölümleri Mikail Şimşek anlatımıyla kuma adeta nakşetti.

Program, Mavera Türk Müziği Topluluğunun seslendirdiği tasavvuf müziğinin seçkin eserleriyle devam etti. Sanat yönetmenliğini Ahmet Taçoğlu'nun üstlendiği konser “Fasıl Ve Dua” olmak üzere iki bölümden oluştu. Leyla'dan Mevla'ya anlayışıyla süren konserde topluluk, izleyenleri mest etti.

Yaklaşık iki saat süren konser sonunda ritimsen-sanat yönetmeni Ahmet Taçoğlu'na Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ ile Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik günün anısına çiçek verdi.