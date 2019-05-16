Büyükşehir ramazan ayı etkinlikleri

Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Salonundaki konserde, tasavvuf ve Türk halk müziğinin sevilen parçaları Yaşar Seçkin yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu seslendirdi. Keyifli anların yaşandığı konser, büyük beğeni topladı.

Konsere konuk sanatçı olarak katılan Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü akademisyenlerinden Doç.Dr. Gökhan Ekim ve öğretim görevlisi Yusuf Kemal Zülal, ”Gerizler Başından Hoplayamadım”, “Ahirim Sensin”, “Yalan Dünya” adlı türküleri ve Yunus Emre'nin “Geldi Geçti Ömrüm” ilahisini söyledi.

Koro şefi Yaşar Seçkin'in hocası olduğunu belirten Yusuf Kemal Zülal, ricasını kırmayıp konsere katıldıklarını, bu imkanları sağlayan başta Büyükşehir Belediyesi ve çalışanları olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yaklaşık 2 saat süren konserde 18 eser seslendirildi, konserin sonunda günün anısına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay koro şefi Yaşar Seçkin'e çiçek verdi.