Büyükşehir, ramazan hazırlıklarını tamamladı

Büyükşehir, ramazan ayını dolu dolu geçirmek isteyen vatandaşlar için birçok etkinlik planladı. Gaziantepliler sokak iftarları, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, ramazan sohbetleri, tasavvuf konserleri, şiir dinletisi, söyleşi ve gölge oyunuyla ramazan ayının feyzini yaşayacak.

Büyükşehir Belediyesi ramazan programları Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde ile Onat Kutlar Salonunda gerçekleştirilecek. Etkinlikler 09-30 Mayıs 2019 günlerinde saat 22.00'da başlayacak.

Ramazan ayı etkinliklerine, 9 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 22.00'da Ulu Cami'de teravih namazının ardından Kur'an-ı Kerim Tilaveti'yle başlayacak.

Mavera Türk Müziği Topluluğu, Ruhnevaz Türk Müziği Topluluğu konserleri, Serdar Tuncer, Merve Gülcemal, Ahmet Özhan, İhsan Güvenç gibi sanatçıların ayın sıra Hasan Kaçan'la Ramazan sohbetleri gerçekleşecek.

Öte yandan Ramazan ayı boyunca Hacivat Karagöz orta oyunu, millet kıraathanelerinde sahnelenecek.

İlçelerde konserler

Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında, teravih namazından sonra 13 Mayıs'ta Yavuzeli, 14 Mayıs'ta Araban ilçesinde Rahmi Olcay tarafından konser verilecek. 20 Mayıs'ta Oğuzeli, 21 Mayıs'ta Nizip ve 22 Mayıs'ta İslahiye ilçesinde Abdurrahman Önal konseri düzenlenecek. 27 Mayıs'ta Nurdağı ile 28 Mayıs'ta Karkamış'ta Bekir Çiçek konseri olacak.

Hedef 300 bin kişiye iftar

Öte yandan 6 ayrı noktada Gaziantep Üniversitesi Atakent Parkı, Şehreküstü İtfaiyesi yanı Talat Özkarslı Spor Salonu önü, Kayaönü İtfaiyesi içi, Düztepe Çamlık Parkı içi, Karataş Mahallesi 103410 Cadde (Şahinbey Kavaklık Rotary Aile Sağlığı Merkezi karşısı) ve GAR binası önünde iftar çadırları kurularak vatandaşlara hizmet verilecek.

Ayrıca ramazan ayı içerisinde 20 mahallede sokak iftarları verilecek. Onun yanı sıra aşevlerinde ramazan ayı boyunca 150 bin porsiyon yemek dağıtımı yapılacak.

7 taşra ilçesinde ramazan iftarları verilecek. Bunun yanı sıra yetim yoksul ailelere yönelik ziyaretler yapılacak.

İhtiyaç sahibi ailelere yönelik 80 bin gıda paketi dağıtılması planlanan ramazan ayı boyunca, iftar çadırları ve aşevleri dahil yaklaşık 300 bin kişiye iftar hizmeti verilmesi hedefleniyor.

650 cami ilaçlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan özel bir ekiple şehir genelinde 650 caminin ilaçlanması yapıldı.

Ekipler, cami mihrabını, minberi, vaaz kürsüsünü, müezzin mahfili gibi bölümlerin temizlik ve bakımını tamamladı. Gaziantep genelinde 650 camiyi ilaçlayan ekipler, vatandaşların ramazan ayında ibadetlerini daha rahat yapabilmesi için yoğun bir çalışma yürüttü.

Zabıta denetlemelerini sıklaştıracak

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, ramazan ayı boyunca denetlemelerini daha da sıklaştıracak. Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ve Denetim Şube Müdürlüğü ile mobil ekipler şehrin huzur ve sükunet içerisinde bir Ramazan geçirmesi için 7-24 denetleme yapacak.

Ramazan ayı boyunca, toplu taşıma araçları denetlenirken, işporta ve seyyar satıcılığın yapılması engellenecek ve insanları iyi niyetinin istismar edilmemesi, çarşı, pazar, AVM'ler ve camilerde fırsatçılar ile dilencilere göz açtırılmayacak.

Ayrıca, gıda, sebze ve meyvelerin tezgahlara sağlıklı ulaşması ve vatandaşların güven içerisinde alışveriş yapması, kaldırımlar ve parkların halkın hizmetine sorunsuz sunulması, yüksek sesle müzik ile gürültü kirliliği yapanların engellenmesi ile kentin kirletilmemesi için koruyucu ve önleyici tedbirlerini artıran ekipler, şehrin güven ve huzuru için kesintisiz hizmet verecek.