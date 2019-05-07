Büyükşehir Ramazanın ilk gününü yoğun geçirdi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ramazan ayının ilk gününde yoğun geçen mesaisinin ardından, akşam Gaziantep Valiliğince düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'ne katıldı, şehit yakınları ve gazilerle orucunu açtı. Programdan sonra, çat kapı girdiği bir evde, ailenin derdine ortak oldu, sorunlarını dinledi.

Ramazan'ın ilk gününe esnaf ziyaretiyle başlayan Fatma Şahin, Gazianteplilerle kurduğu gönül köprüsünü daha da sağlamlaştırdı. Yoğun mesaisinin sonunda Şato Restoranda, Gaziantep Valiliği tarafından gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'ne katılan Şahin, şehit yakınları ve gazilerle ilk iftarını yaptı. Program, Kur'an-ı Kerim Tilaveti'yle başladı. Duygu dolu anların yaşandığı programda, Gaziantep Valisi Davut Gül ile Başkan Fatma Şahin, 15 şehit yakını ve gaziye övünç madalyası ve beratı verdi, onlarla günün anısına fotoğraf çektirdi. Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik ise, şehitler ve gaziler için dua etti.

Bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonucu hayatını kaybeden şehitlere minnet duygusu beslediklerini aktaran Şahin, onların sayesinde bu topraklarda yaşadıklarını, gözünü kırpmadan vatanın bölünmez bütünlüğünü savunanlara her zaman sahip çıkacaklarını bildirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, program sonrasında Şahinbey ilçesine bağlı Yukarıbayır Mahallesi'nde yaşayan Kılıç ailesini ziyaret etti. Yıllar önce eşini kaybeden Anne Zeliha Kılıç, başkan Fatma Şahin'i karşısında görünce, şaşkınlığını gizleyemedi. 4 çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan anne Kılıç'la dertleşen Şahin, çocuklarla yakından ilgilendi, onların gönlünü aldı. Evin annesinden sorunları dinleyen Fatma Şahin, büyükşehir olarak her zaman ailenin yanında olacaklarının sözünü verdi.