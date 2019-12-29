Büyükşehir, şair Nurullah Genç'i şiir severlerle buluşturdu

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de takip ettiği söyleşiye gösterilen ilgi, Onat Kutlar Konferans Salonu'nu şiir severlerle doldu taşırdı.

Sosyal belediyeciliğin yanı sıra sanata ve sanatçıya verdiği önemle dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, şiirleriyle kitleleri arkasından sürükleyen önemli bir şairi ağırladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Gönüllü Kuruluşlar Koordinatörlüğünce gerçekleştirilen "Şiir, Estetik ve Zarafet" temalı programa konuk olan şair Nurullah Genç'in hayatının anlatıldığı kısa sinevizyon gösterimiyle başlayan şiir programı, yaklaşık iki saat sürdü. “Çanakkale Her Şey Yanıp Gül Oldu”, “Rüveyde”, “Yağmur", "Yanılgı Saatleri”, “Yürüyelim Seninle İstanbul'da”, “Siyah Gözlerine Beni De Götür”, “Gül ve Ben”, “Yankı ve Hüzün”, “Çiçekler Üşümesin” şiirleriyle tanınan ünlü şair Genç, okuduğu şiirleriyle dinleyicileri duygulandırdı. İlk kez “Gülümse”, “Söyle Bana”, “Hindiba” şiirlerini okuyan şair, salondakilerin alkışını aldı.

Hayatındaki deneyimleri gençlerle paylaşan Nurullah Genç, "Tren Garı" hikayesini anlatarak, yaşam mücadelesinin önemini anımsattı. Şair Genç, Erzurum'da öğrencilik yıllarında bir fırında gece geç saatlere kadar çalıştığını, çoğu zaman öğrenci yurduna gidemediğini, dışarıda yattığını söyleyerek, o dönemlerde tren garını keşfettiğini ve bir süreliğine tren garında bulunan bankın kendisinin yastığı ve yorganı olduğunu dile getirdi.

Genç, “Ateş ve toprak iki medeniyetin başlangıcıdır. Toprak Adem Peygamber'le başlayan İslam medeniyeti, ateş ise şeytanla başlayan diğer medeniyetleri temsil eder” dedi.

Şair Genç, Gaziantep'e soğuk kış akşamında şiir iklimi yaşatan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Programın ardından günün anısına şair Nurullah Genç, salonu dolduran katılımcılarla birlikte fotoğraf çektirdi.