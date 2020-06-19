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Büyükşehir, sınav için toplu taşımaları ücretsiz yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) girecek öğrencilerin mağdur olmaması için bütün vatandaşlara 20 Haziran Cumartesi günü saat 07.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencilerin mağdur olmaması için bütün vatandaşlara 20 Haziran Cumartesi günü saat 07.30 ile 15.00 saatleri arasında Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı otobüs ve tramvaylarda ücretsiz hizmet verecek.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 20 Haziran Cumartesi Günü yapılacak olan LGS öncesi görevlilerin ve öğrencilerin ulaşımda sıkıntı yaşamaması için büyükşehire ait tramvay ve otobüsler, 07.30 ile 15.00 saatleri arasında koşulsuz ücretsiz kullanılacak. Sınav günü ve saatinde tüm hatlar normal planlamasına göre seferlerine devam edecek, öğrenciler ile görevlilere ferah ortamda ve sosyal mesafe kurallarına uygun seyahat etmeleri sağlanacak.


Büyükşehir Belediyesi öte yandan Gazi şehirde sınava girecek 56 bin öğrenciye hijyen paketi dağıtacak. Şeker, su, dezenfektan mendili ve maskeden oluşan hijyen paketi, sınav öncesi öğrencilerin ihtiyaç duyduğu bütün ürünleri içinde barındıracak.

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