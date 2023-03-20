İhlas Haber Ajansı

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Büyükşehir, su baskınına anında müdahale etti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), 17 Mart tarihinde meydana gelen kuvvetli yağışlarda 4 binin üzerinde personeliyle kent genelinde arama-kurtarma ve su tahliyesi operasyonu ile 305 müdahale çalışması yürüttü.


Gaziantep'e yıl içerisinde yağan yağmurun dörtte birinin düşmesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı ve GASKİ ekibinin saha çalışması ile 237 su tahliye çalışması tamamlandı. 17 kurtarma operasyonunda 49 vatandaş kurtarılıp tahliye edildi.


Çağdaş, Binevler ve Kavaklık mahalleleri ile diğer mahallelerde konut, iş yeri, garaj olmak üzere toplamda 237 alanda su çekme işlemi tamamlanırken 49 noktada su tahliye çalışmaları devam ediyor.

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