Büyükşehir, suburcu caddesi esnafıyla durum değerlendirmesi yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Suburcu Caddesi'ni cumartesi günleri 12.00-18.00 saatleri arasında sivil araçlara kapatılmasına yönelik uygulama ele alındı.

Suburcu Caddesi esnafıyla uygulamayı değerlendiren Büyükşehir Belediyesi, görüş alış verişinde bulundu. Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda; öneri, şikayet ve uygulamadaki aksaklıklar masaya yatırıldı.

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı karar doğrultusunda iki hafta önce hayata geçirilen uygulamanın detaylarını anlatmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi, Suburcu Caddesi esnafıyla bir araya geldi.

Toplantıya, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Hasan Kömürcü, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ömer Küsbeoğlu'yla Suburcu Caddesi esnafı katıldı.

Katılımcılara sunum eşliğinde uygulama hakkında teknik bilgi veren Ulaşım Daire Başkanı Hasan Kömürcü, uygulamayla hafta sonu yurt içinden ve yurt dışından kente gelen turistler tarafından Suburcu Caddesi'yle Elmacı Pazarı arasında kalan bölgede hiçbir sorun yaşanmadan alışverişlerini yapmalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Yayaları, esnafları ve sürücüleri kapsayan lokal bir anket çalışması yaptıklarını hatırlatan Kömürcü, anket sonuçlarına göre bölgede bir trafik sorunu olduğunun ortaya çıktığını belirtti.

Uygulamayla şehir merkezinde ticaretin artırılması ve çevrenin güzelleştirilmesinin öncelendiğini aktaran Kömürcü, Suburcu Caddesi'nin yayalaştırılmasına yönelik yoğun bir talebin gündeme geldiğini kaydetti.

Özellikle cumartesi günleri Maarif Kavşağı'ndan Demokrasi Meydanı'na kadar olan bölgede trafiğin kilitlendiğini dile getiren Kömürcü, Emniyet Müdürlüğü yetkisini kullanarak Suburcu Caddesi'ni birkaç saatliğine araç trafiğine kapattığını bildirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan ise, tek amaçlarının Suburcu Caddesi esnafıyla kente gelen turistleri sorunsuz bir şekilde buluşturmak olduğunu vurgulayarak, zamanla uygulamanın sonuç vereceğine inandığını sözlerine ekledi.

Esnafın önerilerini ve şikayetlerini not alan Cihan, uygulamadaki aksaklıkların ya da uygulamanın eksik kalan yönlerinin giderilmesiyle bölgede trafik sıkıntısının yaşanmayacağını anlattı.

Toplantıya katılan cadde esnafı da bölgedeki parkometre uygulamasının kaldırılmasıyla bölge trafiğinde akışkanlığın sağlanacağını önerdi, kent içi trafik sorununu ortadan kaldırılması için yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür etti.

Kısa, orta ve uzun vadede uygulamanın yararlı olacağına ilişkin kanaatin dillendirildiği toplantıda, uygulamanın Suburcu Caddesi esnafına derin bir nefes aldıracağı vurgulandı.