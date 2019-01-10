Büyükşehir, toplu taşımada büyümeye devam ediyor

Günlük taşınan 500 bin yolcunun, sarı minibüsler yüzde 50'sini, mavi halk otobüsleri yüzde 20'sini, belediye otobüsleri yüzde 15'ini ve tramvaylar yüzde 15'ini taşıyor.

Otobüs işletmelerine destek

2015 sonunda başlatılan ücretsiz aktarma imkanından günde 30 bin kişi faydalanıyor. Toplu taşıma araçlarına bir saat içinde ikinci binişlerden ücret alınmıyor. Günlük taşınan yolcunun yüzde 10‘u engelli, 65 yaş üzeri, şehit ve gazi yakını gibi ücretsiz yolculardan, yüzde 30‘u ise öğrenci, öğretmen gibi indirimli yolculardan oluşuyor. Büyükşehir olarak bunlarla ilgili toplu taşıma esnafına destekleme ücreti ödeniyor.

Tramvay yolcularının yüzde 45‘i öğrenci

Raylı sistem, ilk defa 1 Mart 2011‘de tek güzergah ve 9 kilometrelik hatla işletmeye başladı. İlerleyen yıllarda yapılan artırımlarla 3 güzergah ve 22 kilometrelik hatta hizmet veriyor. 2016 yılında istasyon boylarının 70 metreye uzatılmasıyla seferler Gar-İbni Sina istasyonları arasında ikili dizi olarak yapılmaya başlandı. Vatandaşın taleplerini karşılamak amacıyla Adliye- Burç Kavşağı hattının da işletmeye alınmasıyla raylı sistem hattı üç güzergâhta hizmet veriyor. Tramvay yolcularının yüzde 45‘i öğrencilerden oluşuyor. 2014 yılında günlük ortalama çalışan 21 tramvay sayısı 4 yıl sonra 41'e yükseldi. 2014 yılında 100 bin günlük maksimum yolcu kapasitesi yüzde 50 artarak 150'i buldu. Buna bağlı olarak yıllık 16 milyon toplam yolcu sayısı, 2018 sonunda 21 milyon oldu.

Otobüs filosu genişliyor

2014 yılında 132 olan otobüs sayısı 4 yıl sonra 235'e çıktı. bin 300 günlük sefer sayısı 2018'de 2 bini gördü. 2014'te, 109 otobüs gönderilen köy ve mahalle sayısı, 2018 yılında büyük bir artış göstererek 237'e yükseldi. Söz konusu tarihler arasında 50 bin günlük taşınan yolcu sayısı, 78 bini buldu. Görme engelli vatandaşların talepleri doğrultusunda Türkiye‘de ilk kez, toplu taşıma araçlarına dış sesli bilgilendirme sistemleri devreye alındı.

GAZİBİS'e büyük ilgi

7 Şubat 2017‘de Bisiklet Kiralama Sistemi (GAZİBİS) hayata geçirildi, Stadyum, Kalealtı, Demokrasi Meydanı, Maanoğlu Parkı, Masal Park, Harikalar Diyarı, GAÜN olmak üzere 7 istasyon ve 108 bisikletle sistem, sağlıklı yolculuğa imkan sağlıyor. Ağustos 2018‘de sistem, Gaziantep Kart‘a entegre edildi. Gaziantep Kart ile bisiklet de kiralanabiliyor. 2017'de kayıtlı üye sayısı; 577 iken 2018'de 11 bin 752'ye ulaştı. 2019 yılında yeni hedef 30 bin kayıtlı üyeye ulaşmak olarak belirlendi. Bisiklet kullanım sayısı ise 12 bin 085'ten 44 bin 290'a çıktı.