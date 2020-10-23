Büyükşehir üç gün hastalığına karşı mücadele başlattı

Sinek, haşare, sivrisinek, karasinek, larva ve fareye karşı ilaçlama çalışmalarını yılın 12 ayı sürekli devam eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, büyükbaş hayvanlarda görülen ve sineklerden bulaşan “Üç Gün Hastalığı” için çalışmalar başlattı. Hastalığın akut olarak ortaya çıkması ve yoğunluk kazanmasından dolayı işletme sahiplerinin yapacağı mücadelenin yetersiz kalacağı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı, ilaçlama ekiplerine hastalık hakkında bilgilendirme yaparak, rutin ilaçlama sahasına ilçelerdeki ahırlar ve hayvan besi alanları ile yaklaşık 300 adet besi ve süt üretimi yapan ticari boyuttaki çiftlikleri de ekledi. Haftada en az 3 gün süren çalışmalarda, hastalık hakkında bilinçlendirme de yapılıyor. Hayvanlarda ağız ve burunda akıntı, yüksek ateş, halsizlik, iştahsızlık gibi belirtiler gösteren Üç Gün Hastalığı, erken teşhis ile tedavi edileceği öngörülüyor.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca yıl boyunca devam eden ilaçlamalarda 9 ilçe, 774 mahalle ve mezralarda rutin olarak Vektör mücadelesi devam ediyor. 124 personel, 49 araç, 39 pülverizatörü ULV, 10 Mist Blower, 100 sırt pompası ile sertifikalı uzman personeller tarafından yürütülen ilaçlama çalışmaları 31 bin 966 aktif ve geçici üreme noktalarını rutin olarak sürdürülüyor.