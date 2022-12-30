Büyükşehir, yetenekli sporcuları keşfetmek için taralamalara başlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin, çocukların spor branşlarına yatkınlıklarını tespit ederek geleceğin sporcularını yetiştirmek için yapacağı yetenek taramaları için iş birliği protokolü imzalandı.

Gaziantep Valiliği Fuaye Salonu'nda yapılan protokol imza töreni ile başlatılan Mobil Sportif Yetenek Tarama Projesi, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortak yürütülecek. Proje ile birlikte kent genelinde ve özellikle kırsaldaki ortaokul öğrencilerine yönelik alanında uzman antrenör ve beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde özel araçlarla yetenek keşfedici etkinliklerde sportif taramalar yapılacak.

Şahin: Bilimsel analizlerle başarıda sürdürülebilirlik sağlanacak

Protokol imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehrin geleceği için en büyük zenginliğin çocuklar olduğunu belirterek şunları söyledi: “Doğan her çocuğun nasıl yüzleri farklıysa yetenekleri de farklı. Çocuklarımızın hepsinin doğuştan gelen bir yeteneği var. Fakat biz anne babaların bilincine göre, kısmen şartlara göre, kısmen de tesadüflere göre bunu belirliyoruz. Artık bunun böyle olmasını istemiyoruz. Burası üniversiteler şehri. Sporla ilgili çok önemli hocalarımız var. Bizim vereceğimiz lojistik destekle bilimsel analizle yetenekleri alanlara göre belirliyoruz. Tespit edip anneyi, babayı bilinçlendirdiğimizde bu bize sürdürülebilirliği sağlayacak. Tesadüf değil tamamen kurumsal çalışılıyor. 650 bin genci olan şehri hedefe kilitleme üzerine yapılmış bir çalışma. Başarıda burada odaklanıyor. Artık sürdürülebilirlik ve kurumsal çalışma çok mühim.”

Vali Gül: İnanıyorum ki 10-15 sene sonra buradan olimpiyat sporcuları çıkacak

Gaziantep Valisi Davut Gül ise projenin insana dokunan bir çalışma olduğunu ifade ederek, “Kırsalda en az merkezde yaşayan kadar insan var. İşte burada bu mobil araçların gitmesi, üniversitemizin bu yazdığı programla yeteneklerin tespit edilmesi, Büyükşehir'in hem insan kaynağı hem de lojistik desteği ile inanıyorum ki 10-15 sene sonra buradan olimpiyat sporcuları çıkacak” diye konuştu.

GAÜN Rektörü Arif Özaydın ise yaptığı konuşmada Türkiye Yüzyılı'nın sporcularını yetiştirmek istediğini, projenin sporcuları keşfetmek için bir adım olduğunu söyledi.

Yasin Tepe'de konuşmasında “Spor şehri Gaziantep” için tesisleşme ve malzeme yardımıyla beraber önemli bir adım atıldığını aktardı.

İki aşamalı ölçümler sonunda yetenekler belirlenecek

Bedensel ve branşa yönelik iki aşamalı ölçümler sonunda yetenek taraması ekibinin branş önerileri çerçevesinde yönlendirmenin takibi yapılacak. Takiplerde alanında uzmanı antrenörler eşliğinde özelleştirilmiş branş antrenmanlarına sevk edilecek çocuklar, 2-3 branş üzerinden antrenmanlara 6 ay boyunca devam edecek.

Uygun görülen spor branşı için antremanlar yapılacak

Antrenmanlarını eksiksiz tamamlayan sporcu adayları branşlardan birini seçecek ve 4 yıl boyunca tamamen o branş antrenmanlarına devam edecekler. Adayların her yıl testlerle durumları ölçülecek.

Hedef ulusal ve uluslararası alanda başarılı sporcular yetiştirmek

Çocukların beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, topluma karşı sorumluluk duyan yapıcı, ve verimli kişiler olarak yetiştirmenin amaçlandığı proje ile sporla tanışma yaşı aşağılara çekilecek. Yetenekli sporcuları keşfederek üst düzey sporcular yetiştirmenin, Türkiye ve Gaziantep'te bulunan spor kulüplerine sporcu desteği sağlayarak ulusal ve uluslararası platformlarda ülkeyi temsil edecek sporcular çıkarmak hedefiyle proje şehrin her noktasında çalışacak.

Protokol imza törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, GAÜN Rektörü Arif Özaydın, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu ile GAÜN Doç. Dr. Mustafa Özdal katıldı.