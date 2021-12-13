Büyükşehir, “Yunus Emre ve Türkçe yılı özel konseri” düzenledi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yıl dönümünde “Yunus Emre ve Türkçe Yılı Özel Konseri” düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 yılının “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ilan edilmesi sebebiyle GBB Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'na bağlı Türk Musikisi Korosu, Büyükşehir Konferans Salonu'nda sahne aldı. Konsere GBB Başkanı Fatma Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi Şahinbey Meclis Üyesi Uğur Kalkan, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak da katılım sağladı.

Konserde GBB Türk Musikisi Korosu Şefi Esat Halat yönetiminde; halk ozanı ve şair Yunus Emre'nin şiirlerinden yola çıkılarak bestelenmiş 14 eser dinleyicilerle buluştu. Konser programının ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, koro şefi Esat Halat'a çiçek takdim etti.

25 Aralık halk konserleri'nin son durağı ise Oğuzeli oldu

Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından organize edilen 25 Aralık Halk Konserleri'nin son durağı Oğuzeli oldu. Ünlü Halk ozanı Esat Kabaklı, sevilen şarkılarını Oğuzelilerle söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Valiliği, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) ve GBB Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı iş birliğinde organize edilen 25 Aralık Halk Konserleri'nin son durağı Oğuzeli oldu. Oğuzeli Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde büyük beğeni toplayan eserlerini katılımcılarla birlikte seslendiren Kabaklı, 7 ilçede verdiği konserlerin kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurguladı, katılımları için Gazi şehir halkına teşekkürlerini sundu.

7 ilçede düzenlenen halk konserler dolu dolu geçti

7 ilçede verilen konserlerin ilki 6 Aralık Pazartesi Günü, İslahiye ilçesinde, Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Halk konserleri daha sonra sırasıyla Nizip, Araban, Yavuzeli, Nurdağı, Karkamış ve son olarak Oğuzeli'nde gerçekleşti.