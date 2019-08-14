Büyükşehir'de işler artık daha hızlı

Güçlendirdiği teknolojik alt yapısıyla vatandaşlara sunduğu hizmetin kalitesini her geçen gün yükselten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne (EBYS) geçerek, daha hızlı hizmet verecek.

1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle yeni sistemi kullanmaya başlayan büyükşehir, vatandaşların taleplerini, bürokratik işlemlerin hızlandırılmasıyla daha kolay karşılayacak. Gerek kurum içerisindeki birimler arasında, gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarla olan evrak alış verişleriyle imzaların elektronik ortamda yapılmasına imkan tanıyan Elektronik Belge Yönetim Sistemi, yazışmalarda işlem süresini kısaltacak.

Önce fizibilite çalışması yapıldı

Yeni sistemle E-Belediye, İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı yazılım çalışmaları kapsamında ilk etapta Akıllı Kentler Birim Amirliği kuruldu. Eski sistemle yeni sistem arasında fizibilite çalışması sonucunda yeni sistemin daha avantajlı olduğu görüldü, Akıllı Kent Sistemleri'nden önce EBYS'ye geçme zorunluluğu ortaya çıktı. Kâğıt, toner, fotokopi gibi kırtasiye masraflarının, kurum içi ve kurum dışı evrakın iletilmesiyle ilgili personelin iş ve işleyişinden yakıt tasarrufuna kadar birçok avantaj sağlayacağı öngörülen sistemle, Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda dış birim var, yeni sistemle dış birimlere evrak iletimi hızlanacak, araç kullanımı azalacak. Herhangi bir değer biçilemeyen geri dönmeyecek zaman tasarrufu sağlanacak. Yeni sistem sayesinde, bütün daire başkanlıklarına evrak dağıtılmış olacak. Bu avantajların hepsini üst üste konulduğunda belediyenin işlemlerinin tamamı hızlanacak.

Beş yılda 3 milyon TL tasarruf sağlanacak

Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne geçen Büyükşehir Belediyesi, sistem sayesinde beş yılda 3 milyon TL tasarruf sağlamayı hedefliyor. Tasarrufun yıllık 650 bin TL kadarı kırtasiye, posta, yakıt giderleri gibi gider kalemleri oluşturuyor. Süreç içerisinde 2'nci ve 3'üncü aşamalarda belediye iştiraklerin dahil edilmesiyle tasarruf daha da artacak. Böylece belediyede genel bir tasarruf sağlanmış olacak.