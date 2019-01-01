Büyükşehirden anında müdahale

Gaziantep'te 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Büyükşehir belediyesi olumsuzluklara karşı anında müdahale ediyor.

Gaziantep'te 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait karla mücadele ekipleri kent genelinde kar temizleme çalışmaları yürütüyor. Kapanan yollar açılırken, buzlanmaya karşı ise yollara tuz dökülüyor. Ekipler yolda kalanların da yardımına yetişiyor.

Yaklaşık 6 bin tuz stoku bulunan Büyükşehir Belediyesi 25 tuz robotu,25 kar küreme aracı, 16 greyder, 13 loder, 20 bekoloder, 20 kamyonet olmak üzere toplam 119 araç ve 410 personel ile kar temizleme çalışmaları yürütüyor.