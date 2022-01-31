Büyükşehir'den ara sokaklarda kar temizliği

Şahin, “Ara, ana sokak, sen, ben demeden Gaziantep için vatandaşların yanında buradayız” ifadelerini kullandı.

Yoğun kar yağışının ardından ulaşımın aksamaması için ana yollarda aralıksız temizleme çalışması sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçe belediyelerine destek olmak için ara sokaklarda tıkanan yolları açıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi ve Şehitkamil ilçesine bağlı Göllüce Mahallesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Acil olarak görülen yerlerden başlayarak ara sokaklarda kar temizleme ve kaldırma çalışmaları yapan ekipler, ilçe belediyeleri ile koordinasyon halinde faaliyetlerini yürütüyor.

“Halkımızla birlikte hareket edip onların taleplerini hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor”

Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehrin son 50 yılın en büyük kar yağışını yaşandığını ifade ederek, “Bu zahmeti rahmete dönüştürmek için sahada olmamız gerekiyor. Halkımızla birlikte hareket edip onların taleplerini dinlememiz ve hızlı bir şekilde gereğini yapmamız gerekiyor. Hastaların hastaneye ulaşabilmesi lazım. Sadece ana caddelerin değil ara sokakların da hızlı bir şekilde açılması gerekiyor. Yapılan işleri yerinde gördük. Tek başına karı temizleyip yolu açmamız yetmiyor. Temizlenen karın da kaldırılması lazım. Dar sokaklara her araç giremiyor. Ciddi bir çalışma ve koordinasyon gerekiyor. İlçe belediyelerimizle tam koordinasyon içinde çalışıyoruz. Ana, ara, sen, ben demeden hepimiz Gaziantep için vatandaşlarımızın yanında buradayız. Vatandaşlarımızı dinliyoruz. Bütün vatandaşlarımızla iyi ve kötü günde kader birliği yaptık. Her zaman yanlarındayız” dedi.

Cengiz Topel Mahalle Muhtarı Cuma Doğan ve Göllüce Mahalle Muhtarı İbrahim Olcay ise Büyükşehir ekiplerinin sürekli sahada olduğunu, taleplerin hızlı bir şekilde yerine getirildiğini söyleyerek Başkan Fatma Şahin'e teşekkür ettiler.