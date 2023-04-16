Büyükşehir'den ara tatilde çocuklara kitap sürprizi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gaziantep Sanat Merkezi, çocuk kütüphaneleri ve Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde okulların ara tatili için hazırlanan etkinliklere katılan çocuklara kitap hediye edilecek.

Okullarda 15-19 Nisan tarihleri arasında sürecek ikinci ara tatil döneminin başlamasıyla büyükşehir belediyesi çocuklara yönelik etkinlikler hazırladı. Etkinliklere katılacak 5-12 yaş arası çocuklar, yapılan atölyeler sonrası +90 507 449 30 03 nolu Whatsapp hattına etkinlik fotoğrafını atarak hazırlanan 20 farklı kitaptan isteğini hediye olarak alabilecek.

Uygulama çocukların müze ziyaretleri için de geçerli olacak. Büyükşehir belediyesine bağlı müzelerde ise ziyareti sonrası çektiği fotoğrafı whatsApp hattına yönlendirerek hazırlanan 20 kitaptan birini alabilir.