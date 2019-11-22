Büyükşehir'den 'Çocuklar yazarlarla buluşuyor" etkinliği

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Kütüphaneler ve Müzeler Şube Müdürlüğü Gaziantep Çocuk Kütüphanesi, Klinik Psikolog-Yazar Büşra Tarçalır Erol'la 100 çocuğun katıldığı okuma atölyesine ev sahipliği yaptı.

Atölye öncesi çocuklarla sohbet eden Erol, 'Güçlü olmak nedir?', 'Nasıl güçlü olunur?' sorularına yanıt aradı. Yazar, çocuklara Akran Zorbalığı'nı konu alan “Zor-Balık” kitabını okudu. “Zorbalık” kavramının yüzgeçli, kuyruklu siyah bir balıkta vücut bulmuş halini anlatan kitap, çocukların ilgisini çekti. Okuma etkinliğinde, zorbalığın sonuçları, zorbalık karşısında nasıl davranılması gerektiği anlatıldı.

İnteraktif geçen kitap okumanın ardından Psikolog-Yazar Erol, “Nasıl bir akvaryum veya deniz altı hayal ediyorsunuz?” gibi soruların ışığında çocukların hayal dünyasındaki balıkları ve canlıları çizmesini istedi.

Uygulamalı okuma atölyesinin ardından çocuklar yazarla fotoğraf çektirerek unutulmaz bir gün yaşadı. Psikolog Büşra Tarçalır Erol'a günün anısına TEMA Vakfı'ndan adına dikilmiş fidan belgesi takdim edildi.