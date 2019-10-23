Büyükşehir'den hamam-sauna işletmecilerine eğitim

Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü eğitim çalışmaları kapsamında hamam-sauna işletmecileri bilinçlendirdi, farkındalık oluşturuldu.

Zabıta Daire Başkanlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitimde, zabıta memuru-tüketici hakları sorumlusu Yaşar Çorukcu, hamam-sauna işletmecilerine hamamların tarihçesini, hijyeni, hamam-saunaların temizlik ve düzeni gibi konu başlıklarını anlattı. Hamam kültürünün Sümerlerden bugüne kadar tarihin her çağında, her medeniyetin kültürel bir parçası olduğunu aktaran Çorukcu, Gaziantep'te, Osmanlı mimarisinin önemli yapılarından olan hamamların bir kısmı halen kullanıldığını bildirdi. Çorukcu, kent merkezinde İki Kapılı Hamam, Şeyh Fethullah Hamamı, Hüseyin Paşa (Tuğlu) Hamamı, Büyük Paşa Hamamı, Keyvanbey Hamamı, Naip Hamamı, Nakıpoğlu Hamamı, Tabak Hamamı, Eski Hamam, Pazar Hamamı, Göymen Hamamı, Kale Hamamı, Şehitler Hamamı, Şıh Hamamı, Paşa Hamamı'nın bulunduğunu söyledi.

Zabıta Daire Başkanı Dr. Cafer Yılmaz ise, “Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in talimatıyla hamam-sauna işletmecilerine dönük eğitim programı düzenledik. Önümüzdeki günlerde başkanımız, sizleri davet edecek, köklü ve ünü türkülere konu olan hamam kültürümüzün daha da güçlü hale gelmesi için birlikte neler yapabileceğimizi konuşacak. Tüm hizmet sektöründe olduğu gibi bilhassa hamam sektöründe temizliğin ve düzenin ilk başta gelen konu olduğunu hepiniz bilmektesiniz. Bu konulara daha da özen gösterilmesini hatırlatmak adına bu eğitimi düzenledik, el birliğiyle hamam kültürümüzü daha da güçlendireceğiz” dedi.