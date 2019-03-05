Büyükşehir'den “Hanımeli” konseri

Repertuarında Türk Musikisi'nin nadide eserlerinin yer aldığı “Müziğe Hanımeli Değdi” temalı konser, yoğun ilgiyle karşılaştı.

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda, vokalde Özge Öz'ün, arpta Burcu Aygider'in, kanunda Kadriye Bozkurt'un ve İstanbul kemençesinde Neva Cansın Gülses'in sahneye çıktığı konserde, izleyiciler unutulmaz anlar yaşadı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen konsere, gençler salonu doldurdu, yoğun ilgi gösterdi. Türk musikisinin seçkin eserlerinin icra edildiği konserde, seyirciler seslendirilen şarkılara eşlik etti, sanatçılar ayakta dakikalarca alkışlandı. Konserin ardından günün anısına sanatçılara kutnudan yapılmış şal hediye edildi.