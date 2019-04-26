Büyükşehir'den hayvan sevgisi ve bakımı semineri

Hayvanat Bahçesi çalışanları tarafından verilen seminerde, sokak hayvanlarına nasıl yaklaşılması gerektiği, evcil hayvanlara yönelik bakımların nasıl yapılacağı ve belediyelerin hayvanlara karşı sorumlulukları anlatıldı. Hayvanat Bahçesi ve Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığının, sokakta yaşayan hayvanlar için yaptığı beslenme ve yuva noktaları, Hayvan Barınağı Köpek Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki çalışmaları öğrencilere slayt eşliğinde gösterildi.

9 bin hayvanı sahiplendirildi, 250 kedi yuvası yapıldı

Seminerde konuşan Hayvanat Bahçesi ve Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı Veteriner hekimi Berna Sarıçiçek, belediyenin tüm imkanlarıyla hayvanlara sağlıklı koşullarda yaşamaları için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Sarıçiçek, “Hayvanlar bizlere birer emanet. Büyükşehir Belediyesi son 5 yılda sokak hayvanları için birçok proje geliştirdi. Bir sokak hayvanını kötü durumda gördüğünüzde bizlere 153 çağrı hattıyla ulaşabilirsiniz. Barınaklarımızda gerekli müdahaleleri yaptıktan sonra sahiplendiriyoruz. 5 yılda 9 bin hayvanı sahiplendirdik. Önceleri, seçim sandığı olarak kullanılan 250 eski tahta sandığı kedilere yuva yaptık” dedi.

Barınaktan getirilen yavru kedi ve köpek, öğrencilerin ilgi odağı oldu.